Une station de ski chinoise populaire a été accusée d’abuser de ses chiens de traîneau en les battant et en les blessant.

Des chiens âgés souffrant de graves blessures au visage en raison de la frappe ont été obligés d’attendre les clients de la station de ski de Yabuli, dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, a déclaré une source aux médias locaux.

Les animaux seraient vendus aux restaurants de viande de chien une fois la saison de ski terminée, selon l’initié.

Des images de médias sociaux, qui auraient été filmées à la station de ski de Yabuli, dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, montrent un homme traînant brutalement les chiens de traîneau en tirant des chaînes métalliques

Un témoin oculaire autoproclamé, qui se fait appeler Mme Zhu, a affirmé que tous les chiens étaient « extrêmement maigres » et blessés dans la destination de vacances d’hiver près de la ville de Harbin.

Les accusations ont été révélées aujourd’hui par Tianmu News sur Douyin, la version chinoise de TikTok.

Ils ont été battus si durement qu’ils ont eu des blessures au nez, a déclaré la femme.

Mme Zhu, une visiteuse du centre, a affirmé avoir vu les chiens se blottir ensemble dans le froid alors que les affaires ralentissaient.

Elle a allégué que les chiens étaient des mélanges husky et, par conséquent, ne pouvaient pas résister à des températures aussi basses.

Elle a ajouté que les chiens seraient vendus aux restaurants de viande de chien une fois la saison de la neige terminée.

Une vidéo de médias sociaux qui aurait été filmée au centre montre au moins six chiens attachés ensemble par des chaînes et des cordes métalliques.

On peut voir un homme tenant une pelle traînant à peu près deux des chiens par les chaînes tout en enlevant la neige autour des animaux.

Le clip le montre en train de dire «vous pouvez filmer, alors quoi» à la personne qui enregistre la scène, apparemment pour défendre les accusations portées contre ses actions.

MailOnline n’est pas en mesure de vérifier l’authenticité du métrage de manière indépendante.

Les images auraient été enregistrées à la station de ski de Yabuli, l’une des plus grandes stations de ski d’Asie.

Le centre de sauvetage des petits animaux de Yichun du Heilongjiang a attiré l’attention du public sur ces allégations tout en partageant le clip sur Weibo, semblable à Twitter, lundi.

‘[This is at] Station de ski de Yabuli. J’espère que le public pourra les sauver. [We] exhortez le public à ne pas faire de traîneaux à chiens et à éviter des événements de divertissement similaires comme celui-ci », a déclaré le message.

La station de ski n’a pas publié de déclaration publique à ce sujet.

Avec 110 kilomètres de pistes de neige et la capacité d’accueillir 33 900 skieurs simultanément, Yabuli est l’une des plus grandes stations de ski d’Asie, selon le journal officiel China News.

Il est situé à 200 kilomètres (124 miles) au sud-est de la capitale provinciale Harbin et a accueilli plusieurs grands jeux sportifs, notamment les Jeux asiatiques d’hiver de 1996 et l’Universiade d’hiver de 2009.