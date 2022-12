La station de ski Big White accumule plus de 30 000 $ au profit d’une banque alimentaire

La station de ski Big White et la communauté locale ont recueilli 32 095 $ pour la Central Okanagan Food Bank (COFB).

La station a lancé une campagne de contrepartie en dollars plus tôt ce mois-ci dans le but de faire un don total de 16 000 $. Le 14 décembre, cet objectif avait été atteint et doublé deux jours plus tard, Big White faisant un don d’un peu plus de 16 000 $.

« Nous nous sommes associés à la banque alimentaire à plusieurs reprises au fil des ans, et nous sommes ravis de le faire à nouveau, surtout à l’approche de Noël », a déclaré Michael J. Ballingall, vice-président principal. « Au cours de l’été, nous avons entrepris de vendre les gondoles qui avaient été remplacées avec l’intention de prendre cet argent et de le redonner à la communauté d’une manière ou d’une autre. L’argent que nous avons donné provient directement de ces ventes.

COFB peut tripler les dons grâce à des partenariats avec des détaillants en alimentation, ce qui signifie que grâce à ce don, près de 100 000 $ de capital de dépenses peuvent être utilisés pour ses nombreux programmes.

“Nous sommes absolument époustouflés par le succès littéral du jour au lendemain de cette campagne”, a déclaré RayAnn Gruza, coordinatrice des communications et de l’engagement du COFB. “C’est un véritable témoignage de la générosité de notre communauté et en particulier de celle de Big White Ski Resort.”

Les dons à la banque alimentaire peuvent être effectués via son site Web.

