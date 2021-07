La station de métro Dhamsa de Delhi est décorée d’art local illustrant la culture et le folklore

Fière de son héritage local, la future station de métro Dhansa à Delhi a été décorée d’œuvres d’art ornées et de photos décrivant la riche culture, l’art et la végétation de la localité. Faisant partie du couloir de métro de la ligne grise Dwarka-Dhansa, la station sera bientôt mise à disposition, bien qu’une date exacte reste à déterminer. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le DMRC a déclaré que la région de la région de Najafgarh-Dhansa, au sud-ouest de Delhi, avait des racines culturelles très profondément enracinées.

« Il est riche en contenu historique et abrite également un écosystème marécageux qui encourage la visite des oiseaux migrateurs et l’épanouissement de la faune locale. Les œuvres d’art et les expositions photographiques ont tenté de capturer ces caractéristiques uniques de cette région », a déclaré DMRC.

La prochaine station de métro Dhansa Bus Stand sur Gray Line a été ornée d’œuvres d’art et de photographies attrayantes, qui présentent le riche patrimoine, la culture, la flore et la faune de cette localité de la banlieue de Delhi. Pour en savoir plus à ce sujet, suivez le lien ici : https://t.co/gmpudprwcW pic.twitter.com/K2sDQlB48T– Delhi Metro Rail Corporation I मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) 25 juillet 2021

Le DMRC a également déclaré qu’un lac situé entre Najafgarh et Dhansa possède une biodiversité riche et unique et abrite des oiseaux tels que des aigles, des canards, des martins-pêcheurs et des perroquets, entre autres, encourageant ainsi les ornithologues amateurs et les amoureux de la faune locale. Les panneaux de verre imprimés de la gare mettent en lumière la variété des espèces d’oiseaux de la région et ont pour thème les « oiseaux migrateurs », selon le communiqué.

Les responsables ont déclaré que la couleur du thème de la station était restée terreuse afin de transmettre le concept d’une synergie harmonieuse entre les milieux rural et urbain de la région. Une œuvre d’art peinte à la main intitulée « Franges de la progression rurale-urbaine » montre les valeurs détenues par les deux communautés, ajoute le communiqué.

Il existe également de nombreuses œuvres d’art représentant le folklore ancien associé aux villages locaux. Tous ces œuvres d’art magnifiquement conçues ont été apportées par divers artistes et photographes jeunes et locaux qui ont ensuite été organisés par le département d’architecture du DMRC.

L’ensemble du couloir de bus fait près d’un kilomètre de long et sera bientôt ouvert au public. Avec cela, le réseau ferroviaire du métro de Delhi atteindra 390 km de long, avec 286 stations de métro.

Le métro de Delhi vient de commencer à permettre aux passagers de profiter de l’installation de transport à 100% après un assouplissement des règles de Covid-19.

