Comme si Station 19 n’allait pas laisser Sullivan continuer à combattre les incendies.

L’épisode de ce soir a révélé le sort de l’ancien chef de bataillon (Boris Kodjoe), qui a été suspendu après s’être rendu pour avoir volé des stupéfiants dans le camion PRT. Alors que le reste de l’équipe luttait contre un incendie électrique dans un immeuble (qui abritait plusieurs drag queens incroyables), une audience avait lieu à la caserne des pompiers pour déterminer si Sullivan pouvait garder sa carrière.

C’était difficile. Emmett (Lachlan Buchanan) a essayé d’être élogieux, mais il est difficile de faire sonner «il m’a subtilement menacé de rester silencieux». Ben (Jason George) a dû faire face au fait qu’il a attendu trop longtemps pour signaler Sullivan, et l’ancien chef Dixon (Pat Healy) est redevenu un idiot et a fait de son mieux pour éliminer Sullivan. Mais le nouveau sponsor de Sullivan, Richard (James Pickens Jr.) a prononcé l’un de ses discours classiques sur la difficulté de lutter contre la dépendance et bien que Ben ait perdu le PRT, il avait beaucoup de soutien à apporter.

Enfin, lorsque les choses semblaient un peu trop désastreuses, le reste de l’équipe s’est présenté pour se présenter comme des mannequins et dire à quel point Sullivan est important pour eux.