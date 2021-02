La State House contre Big Tech

Certains efforts du gouvernement peuvent être déplacés ou contre-productifs, mais cet affrontement ne disparaît pas et ses résultats seront à la fois imprévisibles et mémorables.

Et voici une facture en Floride cela interdirait aux entreprises de suspendre les comptes des candidats politiques. C’est peut-être l’une des nombreuses propositions d’État que nous verrons en réponse à la réclamations non prouvées que les entreprises de médias sociaux sont biaisées contre les opinions conservatrices.

David: Celle qui vient d’être adoptée dans le Maryland était une nouvelle taxe sur les publicités que des entreprises comme Facebook et Google montrent aux résidents de l’État. L’État tente de combler les trous budgétaires en ciblant de nouvelles taxes sur les entreprises technologiques riches, et ce n’est pas le seul. L’Indiana et le Connecticut envisagent des taxes similaires aider à financer le haut débit en milieu rural ou programmes de prévention de l’intimidation en ligne.

Oui, mais les législatures des États ne croient clairement pas que des questions telles que la confidentialité des données, l’expression en ligne et les monopoles technologiques sont entièrement des questions fédérales. Le Congrès avance également lentement ou est complètement bloqué sur bon nombre de ces préoccupations.

Cependant, il n’est pas clair dans quelle mesure les États sont autorisés à aller dans ces réglementations et taxes technologiques. La taxe sur la publicité numérique du Maryland sera presque certainement contestée devant les tribunaux.

Que pensent les entreprises technologiques de cela?

Nous entendrons probablement plus d’eux dire que les législateurs des États sont au-dessus de leurs têtes et nuiront aux économies de leurs propres États avec de nouvelles taxes ou réglementations. C’est souvent ainsi qu’une entreprise réagit à davantage de règles ou de coûts gouvernementaux.

Et sur certaines questions – notamment après La Californie a adopté des lois strictes sur la confidentialité numérique – Les grandes entreprises technologiques font pression pour des lois fédérales, en partie pour éviter toute future réglementation locale ou étatique qui pourrait être encore plus sévère.

Y a-t-il un thème commun parmi les nouvelles réglementations auxquelles les entreprises technologiques sont confrontées dans des endroits comme Pakistan, Australie et les États-Unis?

C’est un signe de la nouvelle réalité pour Google, Facebook, Amazon et les autres puissances technologiques américaines. Ces entreprises ont commencé comme des nouveaux arrivants légèrement réglementés, mais au fur et à mesure qu’elles se développaient et se mondialisaient, d’autres pays ont commencé à s’inquiéter de l’effet des entreprises sur leurs économies, leurs travailleurs et leurs communications.

Maintenant, le réexamen d’une approche de laissez-faire de la réglementation technologique a atterri aux États-Unis, y compris dans les États et les villes.