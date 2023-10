La Starved Rock Country Community Foundation organisera un bal disco le 4 novembre – Shaw Local

La Starved Rock Country Community Foundation accueillera Stayin’ Alive, son deuxième bal disco annuel de 17h30 à 22h30 le samedi 4 novembre à l’Auditorium Ballroom, 109 Wright St., La Salle.

L’événement phare de la fondation mettra en vedette de la musique de l’ère disco jouée par le DJ et musicien Lucas Sanor, des restaurants, un bar à desserts, de la danse et une vente aux enchères en direct. Les invités sont encouragés à porter leurs vêtements les plus groovy des années 70.

Le maître de cérémonie sera John Spencer, président et directeur général de Starved Rock Media.

Les stations alimentaires comprennent BASH (Burger and Sushi House) d’Ottawa, Stone Jug Barbeque du Pérou, Thee Ultimate Party d’Ottawa et Olive Garden Italian Kitchen du Pérou.

Les billets coûtent 100 $ par personne et peuvent être achetés en ligne sur www.srccf.org ou en appelant la directrice des opérations du SRCCF, Janice Corrigan, au 815-252-2906, poste 20. 2.

Les sponsors sont Eureka Savings Bank, « Stayin’ Alive » ; Genève/Holdings, « Travolta » ; Banque Nationale et Trust de la ville natale, restaurants ; et Wheatland Title Company et Chuck Beckett, « Olivia ».

Erin Stuedemann de Coldwell Banker, Shaw Media, Starved Rock Media, NRG Media et Shaw Local Radio sont des « sponsors Groovy ».

SRCCF a été fondée en 2015 par Pamela et Chuck Beckett, d’Ottawa ; il a investi plus de 1,8 millions de dollars dans la région sous forme de subventions, de bourses et de fonds de secours en cas de catastrophe.

Pamela et Chuck Beckett, fondateurs de la Starved Rock Country Community Foundation, d’Ottawa, lors du premier bal disco. (Photo fournie par Annette Barr Photography)