La startup sud-coréenne d’imagerie par IA AIRS Medical obtient un financement de série B de 20 millions de dollars

La startup d’IA médicale AIRS Medical de Corée du Sud a levé 20 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série B auquel ont participé ses nouveaux investisseurs Q Capital Partners et Hanwha Life et son investisseur existant Klim Ventures.

CE QU’IL FAIT

Fondée en 2018, la startup propose des tests de diagnostic basés sur l’IA et des technologies robotiques qui améliorent l’expérience des patients et des prestataires de soins de santé.

Son produit phare, SwiftMR, est un logiciel de reconstruction IRM alimenté par l’IA qui améliore les images IRM. Depuis son lancement l’année dernière, le logiciel en tant que dispositif médical a été utilisé dans plus de 130 000 examens IRM en Corée du Sud. Le logiciel a été approuvé par le ministère sud-coréen de la sécurité alimentaire et pharmaceutique et la Food and Drug Administration américaine.

AIRS Medical développe également une solution automatisée pour la ponction veineuse appelée AIIV, qui est actuellement testée en milieu clinique en Corée du Sud.

Depuis l’acquisition d’artiQ, la start-up sud-coréenne de l’IA, en mars, la société a ajouté des diagnostics in vitro à son portefeuille technologique.

À QUOI ÇA SERT

Selon un communiqué de presse, le dernier financement de la startup ira à ses efforts d’expansion mondiale. Grâce au soutien de l’accélérateur de startups Born2Global et du programme d’adoption du marché américain KOSME-MATTER, AIRS Medical a introduit SwiftMR aux États-Unis, en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine.

« Grâce au financement de série B que nous avons obtenu, nous commercialiserons nos solutions de diagnostic innovantes sur le marché mondial », a déclaré le PDG Hye-Seong Lee.

APERÇU DU MARCHÉ

Le paysage de l’IA médicale en Corée du Sud est actuellement dominé par deux sociétés récemment devenues publiques. L’année dernière, VUNO a levé 33,6 millions de dollars lors de son introduction en bourse. Depuis lors, il a reçu l’autorisation de diverses agences de réglementation, ainsi que des partenariats pour intégrer ses solutions d’imagerie médicale IA.

En juillet de cette année, Lunit a fait ses débuts au conseil d’administration de la Bourse de Corée, levant 37 millions de dollars. Avant son introduction en bourse, la société était décrocher des contrats à l’étranger pour déployer ses solutions de radiologie IA.

La marché mondial de l’IA dans le domaine de la santé devrait atteindre 67 milliards de dollars en valeur d’ici 2027, contre 6,9 ​​milliards de dollars l’année dernière, avec un TCAC de 46 %.