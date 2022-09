La startup singapourienne FathomX gagne près de 2 millions de dollars pour accélérer le développement de l’IA dans le cancer du sein

La startup AI FathomX de Singapour a levé 2,24 millions de dollars SG (1,6 million de dollars) auprès d’un investisseur non divulgué dans le cadre de la préparation de son cycle de financement de série A.

Cela fait suite à son cycle de financement de démarrage en avril de l’année dernière où il a levé 500 000 SG$ (plus de 350 000 $).

CE QU’IL FAIT

Une spin-off de l’Université nationale de Singapour et du système de santé universitaire national, FathomX propose un outil d’assistance à la mammographie alimenté par l’IA appelé FxMammo.

La solution de dépistage s’est avérée très précise pour détecter le cancer des seins denses chez les femmes asiatiques. Il est également capable de réduire les faux positifs pour les cancers d’intervalle ou les cancers diagnostiqués entre les épisodes de dépistage de routine. De plus, il améliore le flux de travail clinique en réduisant le temps de dépistage et la main-d’œuvre.

La startup travaille en étroite collaboration avec le Diagnostics Development Hub de l’Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour et Hewlett Packard Enterprise pour développer FxMammo en logiciel en tant que dispositif médical.

À QUOI ÇA SERT

Son nouveau financement contribuera à accélérer le rythme de développement de ses produits et son acquisition des approbations réglementaires. De plus, le financement soutiendra son étude de validation multi-sites en cours pour FxMammo sur huit marchés d’Asie-Pacifique, et facilitera davantage de collaborations de recherche et commerciales.

APERÇU DU MARCHÉ

La startup sud-coréenne Lunit est actuellement à la tête de l’espace de diagnostic de l’IA en APAC. Il propose également un outil d’assistance à la mammographie par IA, Lunit INSIGHT MMG, qui analyse les mammographies avec une précision de 96 %. Il a récemment dévoilé un nouveau outil numérique de tomosynthèse mammaire qui accélère le processus de lecture en choisissant une image de coupe 3D avec des lésions suspectes parmi plusieurs images.

Une autre startup, Whiterabbit, a également récemment introduit sa propre solution de dépistage du cancer du sein par IA appelée WRDensity, qui a reçu une autorisation FDA 510(k) en 2020. Il utilise l’IA pour fournir des données sur la densité mammaire, qui est un facteur de risque de cancer du sein. Volpara Health, basée en Nouvelle-Zélande, est une autre société qui a reçu la même approbation de la FDA américaine pour sa plateforme de détection du cancer du sein, Volpara Imaging Software.