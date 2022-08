La startup singapourienne de technologie de la santé MiyaHealth obtient un financement supplémentaire pour l’expansion en Asie du Sud-Est et en Europe

La société de technologie de la santé basée à Singapour MiyaHealth a reçu une somme d’investissement non divulguée de HealthXCapital, Central Capital Ventura et SEEDS Capital.

Cela vient s’ajouter au 4,8 millions de dollars qu’il a levés lors d’un tour de pré-série A plus tôt cette année.

Fondée en 2019, la startup propose deux plateformes technologiques : MiyaPatient, une plateforme de navigation qui aide les patients à gérer leur maladie chronique, et MiyaPayor, qui combine le traitement des demandes de remboursement basé sur l’IA et analyses prédictives. Il propose une troisième offre, MiyaProvider, qui vise à améliorer l’expérience des patients dans les hôpitaux et les cliniques.

À l’heure actuelle, plus de 3 000 prestataires médicaux et 12 000 médecins utilisent ces plateformes.

À QUOI ÇA SERT

La société a déclaré que le financement supplémentaire contribuera à renforcer ses plans de développement de produits, d’embauche et d’expansion. Plus précisément, il l’aidera à déployer MiyaPatient pour la première fois en Europe et les plateformes MiyaPayor et MiyaProvider en Indonésie et aux Philippines.

LA GRANDE TENDANCE

Parallèlement à cette annonce, MiyaHealth a également révélé qu’elle se préparait à lancer une collecte de fonds de série A “dans les six prochains mois”, dont le produit aidera “à développer davantage sa gamme de produits, à étendre ses opérations à l’échelle mondiale et à continuer à se lancer dans des collaborations avec des acteurs clés. les parties prenantes vont de l’avant ».

L’écosystème asiatique de santé numérique centré sur le consommateur continue de croître avec une demande croissante. Il a été prévu que le marché de la santé numérique de la région pourrait atteindre 100 milliards de dollars en valeur d’ici 2025, contre 37 milliards de dollars en 2020, sur la base d’un rapport par McKinsey & Co.