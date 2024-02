La startup parisienne Groover obtient 8 millions de dollars pour booster la carrière des artistes indépendants

Groover, une startup parisienne cherchant à uniformiser les règles du jeu pour les artistes émergents, a confirmé la levée de 8 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de série A.

Fondée début 2018, Groover a désormais collecté environ 16 millions de dollars et utilisera ce nouvel investissement pour intégrer un certain nombre de nouveaux services, notamment du coaching et du soutien au développement de carrière, ainsi que pour renforcer la position de l’entreprise en Amérique du Nord, en Europe et sur les marchés LATAM.

Le co-fondateur et PDG de Groover, Romain Palmieri, a partagé :

« Avec ces nouveaux investissements, Groover est sur le point d’écrire un nouveau chapitre, consolidant sa position de référence mondiale en matière de promotion musicale. « Notre objectif est de fournir aux artistes indépendants une plateforme tout-en-un soutenue par des fonctionnalités et des services innovants et de continuer à accélérer notre développement international en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. »

Le tour de table de série A de Groover a été mené par OneRagtime, Trind, Techmind et MozzaAngels, et a attiré la participation d’investisseurs existants, Partech, le fonds Tech & Touch de Bpifrance, Verve Ventures et Frenchfounders.

La botte de foin

Avant de plonger dans ce que fait Groover, prenons du recul et examinons pourquoi Groover fait ce que fait Groover. Lorsque nous parlons de musique, il est presque impossible d’ignorer les éléphants en forme de Spotify/Apple Music/Amazon/YouTube Music, etc. dans la pièce.

Rien qu’en 2023, plus de 120 000 nouvelles chansons sont diffusées chaque jour sur les ondes, et les chances qu’un inconnu se fasse connaître sont, littéralement, comme trouver l’aiguille proverbiale dans la botte de foin proverbiale.

La meilleure façon de penser à Groover est peut-être comme une loupe et/ou un détecteur de métaux utilisés dans une botte de foin.

De plus, la raison d’être de Groover est de « … stimuler la carrière des artistes indépendants en offrant des opportunités de réseautage direct avec les acteurs clés de l’industrie musicale. »

Nouveaux produits

S’appuyant sur cette philosophie de travail sur Internet, selon Groover, il a attiré environ 350 000 artistes indépendants de quelque 180 pays, ce qui a donné lieu à plus de 4 millions de critiques distribuées aux artistes par des mentors.

Désormais, l’entreprise cherche à faire passer son offre au niveau supérieur via l’ajout de deux nouveaux services. Billed Groover Club et Groover Obsessions, la première offre proposera du coaching, des masterclasses et des séances de suivi personnalisées aux artistes en France et aux États-Unis, le tout visant à aider les artistes à accroître leur visibilité avec des conseils plus précis.

Au zénith du programme Groover, les participants à Obsessions, parmi lesquels le bassiste de Gorillaz, Seye Adelekan, le groupe indépendant Faux Real, le musicien prometteur ZOLA et le snowboarder olympique suisse et artiste indie folk Pat Burgener, sont sélectionnés pour participer au programme de carrière. opportunités de développement au plus haut niveau.

Revenus étrangers

Actif aux États-Unis, au Canada, en Italie, au Brésil, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, Groover affirme que 80 % de son chiffre d’affaires est généré en dehors de son marché national, les États-Unis représentant près de la moitié de ce chiffre.

Le dernier cycle d’investissement verra Groover se concentrer fortement sur l’exploitation de cette source de revenus du marché étranger.

À propos de l’investissement, la PDG et fondatrice de OneRagtime, Stéphanie Hospital, a partagé :

« La capacité de Groover à connecter les artistes avec les professionnels des médias et de l’industrie est unique, et la vision de devenir la plateforme tout-en-un pour les artistes indépendants est particulièrement inspirante. « Nous sommes convaincus que Groover continuera à redéfinir le paysage de la promotion musicale et nous sommes impatients de contribuer à cette réussite. »

Image principale via Rainureur. Photo : Non-crédité.