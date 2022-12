La startup One de la fintech de Walmart va lancer acheter maintenant, payer plus tard les prêts

UN Walmart -la startup soutenue cherche à concurrencer les entreprises acheter maintenant, payer plus tard.

L’entreprise, appelée One, se prépare à lancer sa propre version du service de paiement dès l’année prochaine, selon une source proche du dossier.

L’un, détenu majoritairement par Walmart, souhaite lancer un service que les acheteurs pourraient utiliser sur le site Web et les magasins de Walmart, ainsi que chez d’autres détaillants, a indiqué la source. L’effort a été motivé en partie par un contexte économique plus difficile et les consommateurs se sentant pincés par l’inflation.

Actions d’acheter maintenant, payer plus tard ferme Affirmer est tombé vendredi. Walmart a refusé de commenter.

L’un fait irruption dans la catégorie croissante des services de paiement alors que les chiffres mensuels des ventes au détail continuent d’augmenter, mais certains Américains montrent des signes de tension due à l’inflation qui fait grimper les prix de la nourriture, du logement et plus encore. Ces portefeuilles étirés pourraient alimenter l’intérêt des consommateurs à payer leurs achats d’une autre manière. Acheter maintenant, payer plus tard permet aux clients de rembourser progressivement un achat avec des paiements mensuels fixes, ainsi que des intérêts.

Les dirigeants du commerce de détail, dont le PDG de Walmart, Doug McMillon, ont évoqué le fait que des consommateurs encore plus riches se sentent touchés par l’inflation. Environ 75 % des gains de parts de marché du détaillant dans l’épicerie proviennent de ménages qui ont gagné plus de 100 000 $ au cours des deux derniers trimestres.

Dans une interview à CNBC cette semaine, McMillon a déclaré que les clients se sentaient stressés.

“Nous avons des clients plus soucieux de leur budget qui subissent des pressions inflationnistes depuis des mois”, a-t-il déclaré à “Squawk Box” de CNBC. “Cette pression soutenue dans certaines catégories, je pense, est quelque chose que les clients doivent gérer à l’approche de Noël.”

La nouvelle de l’intérêt de la startup soutenue par Walmart pour acheter maintenant, payer plus tard a été rapportée pour la première fois par L’information.

Walmart, le plus grand employeur privé du pays et son plus grand épicier, propose depuis longtemps des services financiers dans plusieurs de ses magasins. Il dispose d’un centre financier où les clients peuvent accéder à des services bancaires, tels que l’impression de chèques, l’envoi ou la réception d’argent ou le chargement de cartes de débit prépayées. Bon nombre de ces services sont destinés aux familles à faible revenu, qui n’ont pas de relations avec une banque traditionnelle ou qui n’ont pas les antécédents de crédit pour être admissibles aux cartes de crédit.

L’année dernière, Walmart est allé plus loin en créant et en soutenant une start-up fintech avec Ribbit Capital, l’une des sociétés d’investissement derrière Robinhood. La startup fintech est indépendante, mais Walmart détient la plus grande participation. Son conseil d’administration comprend également plusieurs hauts dirigeants, dont le PDG américain de Walmart, John Furner, et l’ancien directeur financier Brett Biggs.

Depuis que Walmart a créé et soutenu la startup au début de 2021, elle s’est agrandie. Il a acquis deux autres startups fintech, One et Even, pour un montant non divulgué au début de cette année. Il a adopté le nom One et vise à être une application tout-en-un où les consommateurs peuvent gérer leur argent.

L’un est dirigé par Omer Ismail, qui dirigeait la banque grand public de Goldman Sachs. Il comprend également d’autres vétérans de Goldman.

Achetez maintenant, payez plus tard est devenu un espace plus encombré, avec des entreprises comme Affirm, Pay Pal Klarna et AfterPay proposent tous leurs propres versions. Pomme a également annoncé son intention de lancer sa propre option acheter maintenant, payer plus tard, Apple Pay Later.

Walmart propose déjà une option d’achat immédiat et de paiement ultérieur aux clients via Affirm. Avant la dernière saison des fêtes, il a mis fin à son programme de mise de côté et l’a remplacé par le financement acheter maintenant, payer plus tard.