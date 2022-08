La startup malaisienne Qmed Asia lance un kiosque de télésanté pour les employeurs

La startup malaisienne des technologies de la santé Qmed Asia a récemment dévoilé son kiosque de télésanté pour les employeurs.

Appelé Qmed GO, le kiosque sert de “mini-clinique” qui propose des consultations et des diagnostics de santé en ligne à distance avec des médecins généralistes agréés. Il dispose d’appareils IoT médicaux connectés au cloud pour la surveillance sur site en temps réel de jusqu’à 16 paramètres vitaux, dont les données sont également accessibles via l’application patient Qmed et le tableau de bord de référence de l’employeur. Qmed Go fournit également un accès sécurisé aux dossiers de santé et la livraison de médicaments.

Le kiosque est disponible en trois versions : Qmed GO, Qmeg GO Plus et Qmed GO Lite, qui peuvent être installées dans les locaux du lieu de travail.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

“Au cours des deux dernières décennies, les coûts des régimes de santé parrainés par l’employeur ont considérablement augmenté. Les visites chez le médecin, les médicaments sur ordonnance et les procédures médicales n’ont jamais été aussi chers”, a déclaré le Dr Kev Lim, PDG de Qmed Asia.

Cette année, le coût des prestations de soins de santé parrainées par l’employeur devrait augmenter de 7,6 % dans toute l’Asie-Pacifique, selon un rapport du cabinet de conseil mondial Willis Towers Watson. Spécifiquement pour la Malaisie, les assureurs s’attendent à ce que les coûts atteignent 16,2 %.

Pour réduire les coûts, il a été constaté que les organisations APAC avaient introduit la télésanté dans leur portefeuille médical.

Selon Qmed, ses kiosques de santé sont conçus pour réduire les frais généraux liés à la couverture médicale des employés. « Nous espérons que notre série Qmed GO pourra aider les employeurs à adopter l’innovation technologique pour améliorer l’accessibilité, la qualité et l’efficacité des soins de santé dans ce monde post-pandémique », a ajouté le Dr Lim.

LA GRANDE TENDANCE

D’autres fournisseurs de technologies de la santé de l’APAC ont déployé des kiosques de télésanté pour améliorer l’accès aux services de santé cruciaux dans le contexte de la pandémie en cours.

En mai, India Health Link, une entreprise de santé numérique en Inde, s’est associée au marché des fournitures médicales Medikabazaar pour fournir et étendre la couverture de son kiosque de santé en libre-service appelé Health Pod, qui analyse plus de 20 paramètres vitaux.

Une autre entreprise locale, Docty, a mis en place 100 kiosques de santé à travers l’Inde depuis avril. Les kiosques sont installés dans des magasins hors ligne, des pharmacies locales, des centres de photocopie et des cybercafés dans le but d’améliorer l’accès aux soins de santé dans les communautés rurales et urbaines pauvres.

L’année dernière en septembre, basée à Singapour Fullerton Health a lancé son kiosque de télésanté qui combine la télémédecine avec la vente automatisée de médicaments. Elle a expérimenté le kiosque dans un dortoir pour travailleurs migrants.