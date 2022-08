La startup japonaise d’IA médicale Ubie obtient un financement de série C de 26 millions de dollars

La startup japonaise Ubie a récolté 26,2 millions de dollars lors de son premier cycle de financement de série C, auquel ont participé ses nouveaux investisseurs Norinchukin Capital Co., NVenture Capital Ltd., Dai-ichi Life Insurance Co. et Egg FORWARD. Le cycle a également été rejoint par son investisseur existant SUZUKEN Co.

Cela porte son capital total levé depuis sa création à près de 60 millions de dollars.

Fondée en 2017, Ubie propose deux solutions basées sur l’IA : le vérificateur de symptômes Ubie AI pour les patients et l’AI Patient Intake pour les prestataires de soins de santé.

À QUOI ÇA SERT

La startup prévoit d’utiliser son dernier financement pour son expansion continue à travers le Japon et les États-Unis.

Plus précisément, il sera utilisé pour accélérer les collaborations avec les sociétés pharmaceutiques, selon le PDG et co-fondateur, le Dr Yoshinori Abe. À ce jour, Ubie a établi des partenariats avec plus de 20 sociétés pharmaceutiques au Japon et dans d’autres pays.

LA GRANDE TENDANCE

Cet événement de financement survient des mois après Ubie a lancé son AI Symptom Checker basé sur le Web aux États-Unis. Cette version est livrée avec des algorithmes d’IA personnalisés qui tiennent compte des tendances des maladies du pays et d’autres caractéristiques régionales.

Ubie a organisé pour la dernière fois un événement de collecte de fonds en 2020 où il a levé environ 19 millions de dollars pour faire évoluer ses offres d’IA.