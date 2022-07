La startup indienne des technologies de la santé MediBuddy acquiert la plateforme de télésanté Clinix

La startup de technologie de la santé MediBuddy a acquis Clinix, une plateforme de télésanté axée sur la fourniture de services de santé en ligne dans l’Inde rurale, pour un montant non divulgué.

Fondée en 2020, Clinix dispose d’une application mobile Android pour réserver des consultations médicales en ligne. Son réseau couvre 20 villes de niveau 3 et 4 où il a également mis en place des kiosques qui aident les patients à accéder aux consultations en ligne.

À QUOI ÇA SERT

Selon un communiqué de presse, l’acquisition de Clinix par MediBuddy l’aidera à étendre ses opérations et à étendre sa couverture dans les zones mal desservies de l’Inde.

Le réseau de Clinix s’ajoute au réseau existant de MediBuddy de plus de 90 000 médecins, 7 000 hôpitaux, 3 000 centres de diagnostic et 2 500 pharmacies. Son écosystème de santé intégré propose la réservation de tests de laboratoire, des consultations médicales en ligne et la livraison de médicaments. De plus, ses services sont fournis dans 16 langues indiennes pour permettre un accès transparent aux patients des villes de niveau inférieur.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

L’Inde fait face à une pénurie de professionnels de la santé, comme en témoigne un ratio médecin-population inférieur à la moyenne de 1: 1 456 (par rapport à la norme de 1: 1 000 de l’Organisation mondiale de la santé). Il a même un ratio plus faible dans les zones rurales compte tenu d’une répartition asymétrique des médecins travaillant dans les zones urbaines et rurales.

« La technologie de pointe et le réseau étendu de MediBuddy nous aideront grandement à couvrir un plus large éventail de population et à combler le fossé urbain-rural en termes de solutions de soins de santé de qualité », a déclaré le PDG et cofondateur de Clinix, Aravind Dhulipala.

APERÇU DU MARCHÉ

Cette acquisition fait suite à une Cycle de financement de série C en février où MediBuddy a levé 125 millions de dollars pour développer ses capacités en science des données et financer sa recherche clinique.

Amie entreprise indienne de technologie de la santé, Pristyn Care, a également fait une acquisition récente. En juin, il a acheté la plateforme de santé mobile Lybrate dans le cadre de son expansion dans les soins primaires. Depuis 2018, Pristyn Care propose des chirurgies de soins secondaires via son réseau de chirurgiens spécialisés internes et d’hôpitaux dans plus de 40 villes en Inde.

ENREGISTREMENT

“Clinix a une large présence dans les zones rurales et avec notre réseau et notre support infra-technologique, nous visons à étendre davantage notre portée et nos services et à atteindre notre objectif de couvrir une grande partie de la population, qui a un accès limité à des solutions de soins de santé de qualité “, a commenté le PDG et co-fondateur de MediBuddy, Satish Kannan.