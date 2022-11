La startup indienne des technologies de la santé CureBay obtient un financement de série A de 6 millions de dollars

La startup indienne de santé numérique CureBay a levé 50 millions INR (6 millions de dollars) dans le cadre d’un cycle de financement de série A dirigé par Elevar Equity.

CE QU’IL FAIT

Créé l’année dernière, CureBay permet l’accès du dernier kilomètre aux services de soins de santé primaires grâce à son modèle de soins hybrides. Elle exploite une plate-forme technologique et un réseau de e-cliniques qui offrent une gamme de services, notamment la prise de rendez-vous, les téléconsultations, la livraison de médicaments, les tests de diagnostic et la réservation d’admissions à l’hôpital et les services de conciergerie.

À QUOI ÇA SERT

À l’heure actuelle, il dispose d’un réseau de 15 e-cliniques à travers l’État d’Odisha. Grâce à son nouveau financement, il peut désormais poursuivre son plan d’ouverture de 100 autres e-cliniques au cours des 12 prochains mois. Il a également l’intention d’embaucher plus de personnel, de s’étendre à de nouveaux emplacements et de renforcer davantage sa plateforme et son modèle de prestation de soins.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

L’Inde est actuellement confrontée à une pénurie de personnel de santé, avec un seul médecin traitant 12 000 personnes – ce qui est loin du ratio recommandé de 1 médecin pour 1 000 habitants par l’Organisation mondiale de la santé.

En outre, seulement 28 % de la population indienne a accès à des médecins, des hôpitaux et des lits dans les grandes villes, laissant les 72 % restants dans les zones semi-urbaines et rurales avec très peu de sources de soins de santé.

CureBay cherche à combler ce fossé grâce à son modèle hybride. Il aide les patients sans rendez-vous à se connecter avec les médecins de la ville via la télémédecine et donne accès à un réseau de laboratoires de diagnostic et d’hôpitaux. Il peut également délivrer des médicaments prescrits via ses e-cliniques.

« Notre modèle hybride aide à surmonter les défis des ratios patients-fournisseurs biaisés et de la concentration des fournisseurs dans quelques poches urbaines », a déclaré le PDG et fondateur Priyadarshi Mohapatra.

APERÇU DU MARCHÉ

Les startups des technologies de la santé en Inde continuent d’attirer des investissements mondiaux et locaux. Ce dernier cycle d’investissement de CureBay fait suite à des cycles récemment clôturés par Eka Care, Zyla, Truemeds et MediBuddy.

Deux startups derma axées sur la technologie, Clinikally et CureSkin, et l’application de santé mentale heyy ont également récupéré des fonds cette année.