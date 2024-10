La startup estonienne Raiku collabore avec Louis Vuitton

La startup estonienne d’emballage Raiku collabore avec LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, la plus grande entreprise de produits de luxe au monde, et envisage une nouvelle usine en France.

L’entreprise a été acceptée dans l’Accélérateur LVMH, qui rassemble 75 marques internationales avec le matériel d’emballage de Raiku. Raiku est l’une des 30 entreprises choisies parmi plus de 1 500 candidats pour participer au programme.

Fondé en 1987, le groupe LVMH compte aujourd’hui plus de 75 maisons prestigieuses, réputées pour la qualité de leurs produits, comme Louis Vuitton, Christian Dior ou encore Moët & Chandon.

Les participants de l’accélérateur LVMH. Photo de Raiku.

Raiku produit des emballages écologiques fabriqués à partir de bois 100 % naturel. Conçu comme des ressorts en bois, il offre une excellente absorption des chocs et constitue une alternative compostable et biodégradable au papier bulle en plastique.

Selon l’entreprise, leur matériau d’emballage « attire l’attention mondiale pour son design attrayant, sa capacité d’absorption des chocs supérieure et la plus faible empreinte carbone du marché ». La startup a récemment obtenu un accord de 8,8 millions d’euros auprès du Conseil européen de l’innovation en tant que technologie stratégique et collabore désormais avec de grandes marques mondiales pour commercialiser son matériel.

« LVMH, la marque de luxe la plus valorisée au monde, générant 85 milliards d’euros par an, a manifesté son intérêt pour notre matériau – c’est une indication claire de son énorme potentiel pour transformer le marché de l’emballage », a déclaré Karl Pärtel, co-fondateur de Raiku. .

Karl Pärtel, co-fondateur de Raiku (à gauche), et Hagar Nakkurt, responsable des opérations et des ventes. Photo de Raiku.

Raiku participe au programme d’accélération d’affaires de LVMH de juillet 2024 à juillet 2025. En outre, l’entreprise lève davantage de capitaux pour construire une deuxième usine en France.