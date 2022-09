La startup en santé mentale Grow Therapy obtient 75 millions de dollars en financement de série B

Grow Therapy, basée à New York, qui propose aux prestataires de soins de santé mentale des outils pour les aider à démarrer leur pratique privée et à être couverts par une assurance, a levé 75 millions de dollars en financement de série B.

Le cycle a été mené par TCV et Transformation Capital, et soutenu par les investisseurs existants SignalFire et SVB.

Les fonds serviront à étendre la couverture d’assurance de l’entreprise, à améliorer ses offres et à renforcer son équipe. Plus précisément, la société étendra l’assurance commerciale ainsi que la couverture Medicare et Medicaid de 13 États aux 50 États et élargira ses capacités de marché en ligne, sa plate-forme EHR et ses ressources cliniques.

CE QU’ILS FONT

Grow Therapy propose une plate-forme technologique fournissant aux fournisseurs de soins de santé mentale des outils pour mettre en place des pratiques en personne et virtuelles, reliant ceux qui ont besoin d’un traitement à ceux qui fournissent des soins de santé mentale.

La société travaille également avec des payeurs – tels que Humana, Aetna, Cigna, Florida Blue Cross Blue Shield et United Healthcare – et développe des accords où les fournisseurs de son réseau sont couverts par une assurance.

Selon Crunchbasela startup a levé 90 millions de dollars à ce jour.

“Nous ne sommes qu’optimistes pour un avenir où le démarrage d’une pratique privée est transparent et l’accès à des soins de santé mentale de haute qualité est un enjeu de table”, a déclaré Jake Cooper, PDG de Grow Therapy, dans un communiqué.

APERÇU DU MARCHÉ

En août, Alma, une entreprise similaire à Grow Therapy qui se concentre également sur le soutien aux professionnels de la santé mentale dans la construction de leurs pratiques et la mise en place de contrats, a annoncé 130 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série D. Le cycle a eu lieu environ un an après que la société a annoncé sa série C de 50 millions de dollars.

Quatuor Santé est une autre entreprise soutenue par la technologie qui met en relation des patients et des professionnels de la santé mentale. En 2021, la société a annoncé son acquisition d’InnovaTel Telepsychiatry pour un montant non divulgué, quelques jours seulement après avoir annoncé un tour de financement de 60 millions de dollars.