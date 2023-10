La startup d’IA Prophetic vise à créer un casque qui contrôle vos rêves

Wollberg et Berry, respectivement PDG et directeur de la technologie de Prophetic, prévoient de présenter un prototype semi-fonctionnel plus tard ce mois-ci ou début novembre. Mais le test complet du prototype, disent-ils, devra attendre le troisième ou le quatrième trimestre 2024, après la conclusion d’une étude d’un an sur l’imagerie cérébrale menée en partenariat avec le Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, qui fait partie de Université Radboud aux Pays-Bas.

Le pari matériel de Prophetic intervient à un moment où une poignée d’entreprises d’intelligence artificielle investissent dans des appareils ou des wearables. Humane AI, une société fondée en 2017 par d’anciens employés d’Apple, a lancé son portable – l’AI Pin – sur le podium la semaine dernière à la Fashion Week de Paris. Et le célèbre concepteur d’iPhone Jony Ive et Sam Altman d’OpenAI sont également aurait discuté un projet de matériel d’IA.

La startup a levé un financement inédit de 1,1 million de dollars avec la participation du Scout Fund d’a16z et dirigé par BoxGroup, le fonds de capital-risque connu pour avoir été le premier à investir dans la société de technologie financière Plaid. Pour prototyper le dispositif non invasif, surnommé « Halo », Prophetic s’est associé à Card79 – la même société qui a conçu et construit le matériel pour la société d’interface cerveau-ordinateur d’Elon Musk, Neuralink.

Lorsqu’Eric Wollberg et Wesley Berry se sont rencontrés en mars, Wollberg poursuivait l’idée d’utiliser les rêves lucides pour explorer la conscience et Berry travaillait avec le musicien Grimes sur la traduction des signaux neuronaux en art. Tous deux étaient fascinés par la façon dont les outils d’imagerie cérébrale pouvaient aider à dresser un tableau des schémas de pensée d’une personne.

Les rêves lucides fascinent le public et la communauté des neurosciences depuis des décennies, engendrant des références à travers la culture pop, depuis des films comme « The Matrix » et « Inception », jusqu’à une communauté Reddit (r/LucidDreaming) comptant plus de 500 000 membres. Les études neuroscientifiques sur le sujet remontent aux années 1970, selon une recherche publiée dans la National Library of Medicine, mais l’intérêt s’est accru avec l’expansion du domaine des neurosciences cognitives.

Wollberg a fait son premier rêve lucide à l’âge de 12 ans, et bien qu’il ne se souvienne pas exactement de ce qu’il a fait, il l’a qualifié de « à peu près l’expérience la plus profonde que j’ai jamais vécue ». À l’université, il a commencé à faire des rêves lucides deux fois par semaine et a réalisé qu’il voulait créer un moyen d’utiliser cette pratique pour explorer la conscience à un niveau plus profond.

Pendant ce temps, le co-fondateur Berry avait une formation en prototypage neurotechnologique – en particulier, en alimentant des données d’électroencéphalogramme, ou EEG, dans un réseau neuronal de transformateur, un modèle d’IA mis au point par Google, pour explorer ce que les gens peuvent voir dans leur esprit. C’est le genre de travail qu’il faisait avec Grimes.

« Eric est venu me voir et il m’a dit sur quoi il travaillait, et je ne pensais pas que la technologie existait à ce moment-là – nous ne pouvons pas provoquer de rêves, encore moins de rêves lucides, alors comment cela est-il possible ? » Berry a déclaré à CNBC. « Le moment déterminant pour moi a été lorsque j’ai réalisé que vous n’induisez pas l’état de rêve lui-même – quelqu’un rêve déjà normalement, ce qui arrive pour la plupart des gens plusieurs fois par semaine. Vous activez simplement le cortex préfrontal, et il devient lucide. « .

Wollberg et Berry comptent sur les résultats de l’étude d’un an menée par l’Institut Donders pour fournir suffisamment de données d’entraînement pour que leur IA puisse fonctionner sur l’appareil Halo. Le type de données cérébrales privilégiées qu’ils recherchent via l’étude sont les fréquences gamma – la « bande » mesurable la plus rapide de fréquences d’ondes cérébrales, qui se produisent dans des états de concentration profonde et sont une caractéristique d’un cortex préfrontal actif, qui est considéré comme une caractéristique déterminante des rêves lucides.

Alors que les principaux modèles de transformateurs actuels qui sous-tendent des outils tels que ChatGPT d’OpenAI traitent des entrées et des sorties de texte, Berry vise à faire quelque chose de différent avec Prophetic. Son plan est d’utiliser un réseau neuronal convolutif pour décoder les données d’imagerie cérébrale en « jetons », puis de les introduire dans le modèle de transformateur de manière à ce qu’il puisse les comprendre.

« Vous pouvez créer cette boucle fermée dans laquelle le modèle apprend et détermine quels types de séquences d’états cérébraux doivent se produire, quels types de séquences de neurostimulation doivent se produire, afin de maximiser l’activation du cortex préfrontal. » » dit Berry.

L’objectif de Prophetic avec ce prototype est d’utiliser des ultrasons focalisés pour stimuler les cortex préfrontaux de l’utilisateur pendant ses rêves. La recherche suggère que stimulation par ultrasons focalisés peut améliorer la mémoire de travail, et Berry compare cela, d’une certaine manière, à l’idée de ne pas savoir comment on est arrivé quelque part en rêvant. C’est en partie pourquoi il pense qu’il y a « une très, très, très bonne photo pour que cela fonctionne ».

« Ma conviction vient fortement de la façon dont cela ressemble à un saut quantique… lorsque vous utilisez ces ultrasons focalisés », a déclaré Berry. « C’est bien mieux que tout ce qui a été fait. »