La startup d’IA médicale Aesop Technology obtient 3 millions de dollars pour se développer davantage aux États-Unis

La startup taïwanaise d’IA médicale Aesop Technology a levé 2,9 millions de dollars lors d’une levée de fonds menée par Taiwania Capital avant son événement de financement de série A. Le tour a également attiré la participation de Colopl Next, 500 Startups et BE Capital.

Une spin-off de l’Université médicale de Taipei, la société a été créée aux États-Unis en 2020 et a actuellement son siège social à San Francisco. Il propose deux solutions alimentées par l’IA : RxPrime, un outil d’aide à la décision de prise de médicaments, et un outil d’amélioration de la documentation clinique pour repérer les diagnostics incorrects appelé DxPrime, qui a été lancé en juin de cette année.

À QUOI ÇA SERT

Aesop dit qu’il utilisera ses nouveaux fonds pour renforcer son équipe technologique et étendre davantage sa présence sur le marché américain.

LA GRANDE TENDANCE

La collecte de fonds intervient après le lancement de ses deux solutions sur les marchés d’applications Epic App Orchard et Olive Library au cours des derniers mois.

L’année dernière, il a publié un article avec l’Université de Harvard qui a démontré la transférabilité internationale de son modèle d’IA pour détecter les erreurs de médication dans les systèmes de DSE aux États-Unis.