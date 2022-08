La startup des décrocheurs de Stanford valant des millions, pourrait être la licorne technologique indienne

“Lorsque nous avons commencé il y a 12 mois, chaque conversation que nous avions était:” Tu es totalement fou, ça ne marchera jamais “”, a déclaré le PDG adolescent Aadit Palicha. Pourtant, la société de Palicha a réussi à prouver que ces sceptiques avaient tort – elle approche maintenant du statut de licorne et est l’une des applications de commerce rapide à la croissance la plus rapide en Inde. Une licorne est une startup valorisée à plus d’un milliard de dollars. Zepto est une startup qui promet de livrer des courses en moins de 10 minutes. Bien qu’elle ne soit qu’une des nombreuses entreprises à rejoindre la vague du commerce instantané, elle a déjà attiré l’attention des investisseurs. Sa dernière injection de liquidités de 200 millions de dollars en mai 2022 valorisait l’entreprise à 900 millions de dollars, neuf mois seulement après son lancement.

Nous avons pensé que c’était juste une opportunité plus excitante que d’étudier dans une université d’élite. Aadit Palicha Co-fondateur et PDG, Zepto

Les moteurs de sa croissance fulgurante sont Palicha et Kaivalya Vohra, deux jeunes de 19 ans qui ont abandonné l’Université de Stanford pour poursuivre leurs rêves d’entrepreneuriat. “À ce stade, nous avions déjà atteint quelques millions de dollars de revenus annualisés. Nous avons dit qu’il s’agissait d’une opportunité de lever une grande quantité de capitaux, cela correspond clairement au marché des produits”, a déclaré Palicha à CNBC Make It. “Combien de personnes au cours de leur vie ont la possibilité de créer une entreprise générationnelle potentielle ? Nous avons pensé que c’était simplement une opportunité plus excitante que d’étudier dans une université d’élite.”

De 45 à 10 minutes

L’idée de Zepto est venue en juillet 2021 – lorsque les amis d’enfance étaient coincés chez eux à Mumbai, en plein milieu de la Pandémie de Covid-19 et confinement national. À l’époque, la demande de services de livraison a bondi car beaucoup sont restés chez eux. “L’épicerie en ligne [would] prendre six, sept jours pour livrer, les options hors ligne étaient pratiquement fermées ou indisponibles. C’était incroyablement difficile pour nous de faire l’épicerie”, a déclaré Palicha, PDG de Zepto. “Nous avons eu des conversations similaires avec nos voisins qui se plaignaient à peu près du même problème. C’est à ce moment-là que nous avons dit… pourquoi ne pas essayer de trouver une solution pour les gens de notre quartier ?”

Si vous regardez toutes les autres grandes catégories de commerce électronique… vous les prenez toutes et les combinez, elles ne représentent qu’une fraction du marché de l’épicerie. Aadit Palicha Co-fondateur et PDG, Zepto

Mais Palicha et Vohra n’étaient pas étrangères au secteur de la livraison instantanée d’épicerie. En 2020 – à seulement 17 ans – ils ont lancé KiranaKart, qui, selon eux, livrait des courses à Mumbai en moins de 45 minutes. “Certaines personnes recevaient leurs livraisons [within] un délai de 10 à 15 minutes », a déclaré Vohra. “En termes de rétention, à quel point ils ont aimé la plateforme et à quelle fréquence ils se référaient à leurs amis, [it] était nettement plus élevé pour les personnes qui ont reçu les livraisons dans ce délai.” “C’est pourquoi nous avons dit:” Écoutez, il y a peut-être une certaine valeur à explorer cela. “”

Zepto n’est pas la seule start-up commerciale rapide en Inde, et la concurrence s’intensifie à la fois au niveau national et mondial. Le marché de l’épicerie en ligne du pays devrait valoir environ 24 milliards de dollars d’ici 2025, selon Redseer. Zepto

Ils n’avaient pas tort. Selon les recherches du cabinet de conseil Redseer, Le marché indien de l’épicerie en ligne pourrait valoir jusqu’à 25 milliards de dollars d’ici 2025 et c’est une opportunité “trop ​​convaincante pour la laisser passer”, a déclaré Palicha. “Si vous regardez toutes les autres grandes catégories de commerce électronique – l’électronique, les vêtements, vous les prenez toutes et les combinez, elles ne représentent qu’une fraction du marché de l’épicerie”, a-t-il ajouté.

Bâtir la confiance et la fiabilité

Afin de répondre aux commandes d’épicerie en moins de 10 minutes, le duo a établi un réseau de magasins sombres, ou hubs de microdistribution à travers les villes. Les magasins sombres sont fermés au public, abritant des biens destinés uniquement à la commande en ligne. “Nous concevons notre réseau à travers la ville, pour nous assurer que nos points de ramassage sont très proches des groupes de population dans un quartier spécifique”, a déclaré Palicha.

Afin de répondre aux commandes d’épicerie en moins de 10 minutes, le duo a établi un réseau de magasins sombres, comme celui ci-dessus, à travers les villes. Zepto

“Ce qui finit par se produire, c’est que les distances moyennes de nos livraisons sont si courtes que nous sommes en mesure d’effectuer des livraisons de manière cohérente en 10 minutes.” La startup a ajouté que la distance moyenne pour ses livraisons varie de 1,7 à 2 kilomètres. D’autres formes de livraison hyperlocale, a-t-il déclaré, pourraient être “2 à 2,5 fois plus longues que cela”. Aujourd’hui, dit Zepto, il exploite des centaines de magasins sombres dans 10 villes en Inde, avec des dizaines de milliers de chauffeurs-livreurs au travail. Palicha a ajouté qu’il livre actuellement “90 à 95%” de ses commandes entre cinq et 20 minutes. Mais la rapidité n’est pas le seul secret de Zepto pour fidéliser et fidéliser les clients. La startup, dont le nom vient de zeptoseconde – la plus petite unité de temps – a affirmé qu’elle ajoutait 100 000 nouveaux utilisateurs par jour.

“Pour vraiment fidéliser les clients à long terme, ce dont vous avez vraiment besoin, c’est de la confiance et de la fiabilité. La fiabilité se présente sous plusieurs formes”, a déclaré Vohra, qui est également le directeur de la technologie. “Oui, nous livrons à temps, mais aussi la fiabilité en termes de – si je commande 10 choses, j’obtiens ces 10 choses exactes. Et si je commande des fruits et légumes, [they’re] la meilleure qualité possible.”

Réduire la consommation de trésorerie

Les investisseurs sont également enthousiasmés par la popularité de Zepto. À ce jour, la société a attiré 360 millions de dollars d’investisseurs, dont Y Combinator, consortium américain de soins de santé Kaiser Permanente et Nexus Venture Partners. Son dernier cycle de financement met la société sur la bonne voie pour une valorisation probable de 1 milliard de dollars. Palicha a déclaré que l’un des principaux moteurs du succès des investissements de Zepto est sa “discipline opérationnelle”. “Lorsque nous sommes allés voir des investisseurs cette fois-ci, nous avons montré des voies très, très claires vers la rentabilité. Nous sommes passés de 0 $ de revenus il y a environ un an à aujourd’hui, nous réalisons des centaines de millions de dollars de revenus annualisés”, a-t-il ajouté. “Nous parlons toujours en termes de multiples et non de pourcentages en ce qui concerne notre taux de croissance, et c’est quelque chose qui nous passionne.”

Depuis le premier jour, nous nous sommes… forcés à être efficaces pour faire durer chaque dollar. Aadit Palicha Co-fondateur et PDG, Zepto

Zepto affirme avoir réussi à réduire son taux de consommation de trésorerie de 5 fois par commande, tout en réalisant une croissance des revenus de 800 % d’un trimestre à l’autre. Même ainsi, l’époque de l’argent facile pour les entreprises technologiques énergivores est révolue, car les taux d’intérêt augmentent et les investisseurs exigent plus de résultats. Néanmoins, les jeunes fondateurs restent imperturbables. “Nous sommes dans une position où vous regardez la taille de notre bilan, nous avons effectivement obtenu un capital pour nous durer plusieurs années, dans le contexte de ce ralentissement”, a déclaré Palicha. “Depuis le premier jour, nous nous sommes… forcés à être efficaces pour faire durer chaque dollar. Nous sommes capables de faire plus de commandes avec le même montant d’argent, nous pouvons acquérir plus de clients avec le même montant d’argent .”

Les fondateurs de Zepto sont peut-être jeunes, mais leur conviction dans leur produit est inébranlable. “Que ce soit devant un investisseur, un cadre supérieur, n’importe quel acteur gouvernemental et régulateur, vous réalisez que ce que vous construisez est du bon côté de ce que veulent les clients”, a déclaré Aadit Palicha (à droite). Zepto

Garder des coûts inférieurs à ceux de ses concurrents dans la catégorie des technologies à forte croissance leur a donné un avantage, a déclaré le duo. “Cela nous place simplement dans une position où nous sommes en mesure de continuer à croître de manière durable, où d’autres personnes ont été forcées de… provoquer des licenciements, essentiellement de retirer des plans de croissance et de contracter pour survivre dans un marché comme celui-ci”, a ajouté Palicha.

Toucher « le milliard » ?