La startup Derma Clinikally empoche 2,6 millions de dollars pour devenir omnicanal

La startup indienne de dermatologie Clinikally a levé 2,6 millions de dollars lors d’un récent cycle de financement auquel ont participé Y Combinator, Tribe Capital, Goodwater Capital, Sequoia Scout Fund, Rebel Fund et certains investisseurs providentiels.

Lancée en 2021, l’entreprise de santé numérique gère une plateforme Web de télédermatologie. Elle fournit des produits capillaires et cutanés sur ordonnance de ses partenaires et propose une livraison à domicile dans environ 500 villes en Inde.

À QUOI C’EST

Dans un communiqué, Clinikally a déclaré qu’elle déploierait ses nouveaux fonds pour rendre sa plateforme « plus robuste » et renforcer ses capacités de télésanté. Elle a également l’intention d’étendre ses capacités omnicanales en établissant des collaborations cliniques hors ligne.

« Nous visons à atteindre encore plus loin et plus largement – nous couvrons déjà 40 % des villes de niveau 2, 3 et 4), permettre une livraison à domicile le jour même dans tous les niveaux 1 en Inde, [raise to] 2,5 à 3 fois notre base d’utilisateurs et ajoutons 250 cliniques partenaires supplémentaires », a déclaré le fondateur Arjun Soin. Actualités Mobisanté.

Parallèlement, la société prévoit également d’améliorer sa fonctionnalité de génération de plans de traitement basée sur l’IA récemment lancée, ainsi que d’introduire du contenu validé par des experts sur ses plateformes WhatsApp et de blogs communautaires.

« Le [i] »dea est de le positionner comme un service de consultation plus rapide, basé sur des quiz, capable de remplacer les décisions impulsives par une utilisation éclairée du produit, mais pour des affections moins graves où l’intervention d’un médecin n’est pas strictement nécessaire », a expliqué Soin.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Le nouveau cycle de financement intervient il y a plus d’un an. Un financement de pré-amorçage de 500 000 $, qui a été utilisé pour étendre ses services de télédermatologie et renforcer ses capacités en IA.