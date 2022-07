La startup de véhicules électriques Lordstown Motors nomme un nouveau PDG suite à l’accord avec Foxconn

La startup de véhicules électriques Lordstown Motors a déclaré mardi que son président, Edward Hightower, serait son nouveau PDG, avec effet immédiat. Il succède à Daniel Ninivaggi, qui accède à un rôle stratégique en tant que président exécutif de la société.

Hightower, un ingénieur chevronné ayant une expérience passée chez Ford Motor et General Motors, continuera de diriger la coentreprise de la société avec le sous-traitant taïwanais Foxconn, qui a acheté l’usine de Lordstown dans l’Ohio pour 230 millions de dollars en mai. La coentreprise prévoit de concevoir et de développer des véhicules électriques, qui seront fabriqués par Foxconn.

“Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’automobile et ayant apporté une contribution significative à la préparation du lancement d’Endurance et aux transactions Foxconn, Edward est la personne idéale pour diriger l’entreprise et lancer nos efforts de développement de produits avec Foxconn”, a déclaré Ninivaggi dans un communiqué.

Ninivaggi a rejoint Lordstown en août 2021 après que le fondateur de la société, Steve Burns, a été expulsé au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait induit les investisseurs en erreur. Ninivaggi est crédité d’avoir dirigé une refonte du plan de production de Lordstown pour l’Endurance, une camionnette électrique, et d’avoir conçu la vente de son usine à Foxconn en échange d’un capital indispensable. Il se concentrera sur “la stratégie d’entreprise, les partenariats stratégiques et la levée de capitaux” dans son nouveau rôle, a indiqué la société.

Les actions de Lordstown ont augmenté de plus de 3% dans les échanges avant commercialisation après l’annonce.