La startup de surveillance à distance des patients Alio gagne 18 millions de dollars

La société de surveillance à distance des patients Alio a récolté 18 millions de dollars lors de la première clôture d’un cycle de financement de série C.

L’augmentation a été menée par le Widjaja Family Investment Office avec la participation d’investisseurs existants, dont Chase Field, LLC et Thomas Krebs, ancien trésorier de la société de dispositifs médicaux Penumbra.

Alio a déclaré que la série C porte le montant total que la société a levé à plus de 50 millions de dollars. Le dernier démarrage levé 20 millions de dollars en série B fonds en 2021.

CE QU’ILS FONT

Alio propose un système de surveillance à distance des maladies chroniques, actuellement axé sur les patients sous dialyse.

Plus tôt cette année, la société a annoncé que le système avait a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour collecter des données physiologiques – comme la température de la peau, l’auscultation ou les sons internes du corps et la fréquence cardiaque – à la maison.

Selon le 510(k) résuméle système comprend le capteur portable SmartPatch, son hub de chevet qui collecte et télécharge les données de patch, l’Alio Medical Cloud qui stocke ces informations et un portail destiné aux cliniciens.

Alio a déclaré avoir terminé une autre soumission à la FDA pour recevoir l’autorisation de surveiller l’hémoglobine, l’hématocrite et le potassium. Il s’attend à une réponse au premier semestre de l’année prochaine, et la société prévoit de lancer commercialement la plate-forme si elle reçoit le feu vert de l’agence.

Les fonds de la série C iront à l’expansion de la technologie de surveillance à distance des patients d’Alio et à la mise à l’échelle des opérations.

“Nous avons fait d’énormes progrès au cours de l’année écoulée – nous avons franchi une étape réglementaire majeure avec notre autorisation initiale de la FDA pour notre plate-forme, complété notre soumission à la FDA pour inclure la surveillance du potassium et formé un certain nombre de partenariats stratégiques, jetant les bases de la commercialisation. Avec cette solide fondation établie, nous avons atteint un point critique de notre parcours”, a déclaré le cofondateur et PDG d’Alio, David Kuraguntla, dans un communiqué.

APERÇU DU MARCHÉ

L’utilisation de la surveillance à distance des patients a augmenté pendant la pandémie de COVID-19, selon un analyse des réclamations traditionnelles de Medicare publiées dans JAMA Internal Medicine plus tôt cette année. Bien qu’encore petit, les auteurs de l’étude notent que davantage de recherches pourraient être menées pour déterminer où le RPM pourrait être le plus utile, comme la prévention des réadmissions à l’hôpital.

Il existe un certain nombre d’entreprises développant la technologie RPM. GE Healthcare a récemment s’est associé à AMC Health pour offrir une technologie de surveillance à distance des patients aux patients après leur sortie de l’hôpital.

Une autre entreprise dans l’espace RPM est Biofourmis, qui a annoncé un 300 millions de dollars de série D en avril, ce qui a porté sa valorisation à 1,3 milliard de dollars. En août, la société a déclaré qu’elle avait ajouté 20 millions de dollars supplémentaires à son augmentation de série D.