La startup de supervision clinique virtuelle Motivo Health lève 14 millions de dollars

La plate-forme de supervision clinique virtuelle Motivo Health a levé 14 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A dirigé par l’investisseur à long terme Cox Enterprises, avec la participation de SteelSky Ventures et Great Oaks Venture Capital.

Motivo permet la supervision et la coordination virtuelles des exigences d’autorisation d’exercer pour la santé mentale au niveau de l’État, en les mettant en relation avec des superviseurs cliniques pour aider à réduire le coût et le temps nécessaires pour obtenir et maintenir l’autorisation d’exercer pour les thérapeutes.

La fondatrice de l’entreprise, la thérapeute Rachel McCrickard, a lancé Motivo en 2017 pour aider à éliminer les obstacles auxquels elle était confrontée lors de l’obtention de sa propre licence, lorsqu’elle a été forcée de voyager deux heures jusqu’au superviseur le plus proche.

Les utilisateurs peuvent parcourir le répertoire Motivo de près de 1 000 superviseurs approuvés, avec la possibilité de filtrer par état, type de licence et domaine de spécialité, puis programmer un appel d’introduction gratuit.

Une fois qu’ils ont été jumelés à un superviseur, les séances de supervision peuvent commencer immédiatement grâce à un modèle de paiement à l’utilisation à plusieurs niveaux qui peut être personnalisé en fonction de la taille d’un groupe ou en tant qu’option individuelle.

La plate-forme de Motivo comprend un composant back-end de gestion de la pratique pour les superviseurs, ainsi que d’autres fonctionnalités pour le suivi des heures, la documentation sécurisée et le paiement.

La startup basée à Atlanta a également formé des partenariats avec l’American Counseling Association et l’American Association for Marriage and Family Therapy (AAMFT), et a enregistré un financement de démarrage de 2,2 millions de dollars en décembre 2019, également dirigé par Cox Enterprises.

LA GRANDE TENDANCE

Les startups dans le domaine de la santé mentale continuent de recevoir des financements, y compris le chatbot de santé mentale Wysa, qui en juillet a marqué 20 millions de dollars dans un cycle de financement de série B dirigé par HealthQuad.

Le même mois, la start-up de téléthérapie Sensible Care a levé 13 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A et prévoit d’utiliser les fonds pour s’étendre aux États à forte population TRICARE, comme le Texas, la Floride et la Virginie.

Plus tôt cette année, la start-up de prestations de santé mentale Spring Health s’est étendue aux soins familiaux grâce à un partenariat avec Weldon qui propose des discussions avec des thérapeutes, des travailleurs sociaux et des coachs parentaux, ainsi qu’un soutien de groupe et du contenu éducatif.

Il n’y a pas que les startups. Amazon prévoit d’ajouter des services de santé comportementale à son offre Amazon Care, et via un partenariat avec la société de santé mentale numérique Ginger.

ENREGISTREMENT

“À une époque où notre société a besoin de prestataires de santé mentale de qualité, il est essentiel que nous tirions parti de la technologie pour supprimer les obstacles inutiles dans le processus d’autorisation”, a déclaré McCrickard dans un communiqué.

« Nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec Cox Enterprises, SteelSky Ventures et d’autres. Nos investisseurs s’alignent sur notre mission et contribueront à accélérer notre croissance, tout en gardant un œil attentif sur la qualité globale et l’impact que nous avons sur la profession de la santé mentale. »