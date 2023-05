La startup de santé mentale Brightline licencie 20% de ses effectifs

La société de santé comportementale virtuelle pédiatrique Brightline a annoncé une deuxième série de licenciements en moins d’un an, touchant à nouveau 20% de ses effectifs.

L’entreprise californienne a licencié 20% de ses effectifs en novembre, des mois après avoir annoncé une augmentation supplémentaire de 10 millions de dollars, portant son financement total de série C à 115 millions de dollars.

« Alors que nous continuons d’élargir notre équipe de thérapeutes, de prestataires de services psychiatriques, d’entraîneurs et d’agents de soutien aux membres, y compris l’embauche d’un nouveau directeur clinique, Dre Myra Altman, pour nous permettre de répondre à la demande croissante à travers le pays pour nos services, nous avons également pris la décision de réduire notre équipe d’entreprise non membre. Cette décision n’a pas été prise à la légère, et bien qu’incroyablement difficile, elle nous permettra finalement de mieux servir nos clients et de fournir à encore plus de familles le soutien en matière de santé mentale qu’elles méritent », a déclaré un porte-parole de Brightline. MobiHealthActualités dans un e-mail.

LA GRANDE TENDANCE

Le mois dernier, Brightline a annoncé qu’il était affecté par la violation de données de son fournisseur tiers Fortra sur ses services de transfert de fichiers. Le prestataire de soins virtuel déposé neuf avis en avril avec le Bureau des droits civils du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui a révélé qu’au moins 964 300 personnes avaient été touchées jusqu’à présent.

Les informations potentiellement compromises comprennent les noms, l’identification des membres, les adresses, la date de couverture du régime de santé, les dates de naissance et les noms des employeurs.

En plus de son augmentation de 10 millions de dollars de série C en 2022, Brightline a reçu un énorme 105 millions de dollars de financement. Il a également lancé un programme de coaching virtuel pour les parents et les soignants d’enfants à risque ou diagnostiqués avec un trouble du spectre autistique (TSA).

Cette augmentation est intervenue moins d’un an après que Brightline a annoncé qu’elle avait apporté 72 millions de dollars en financement de série B.