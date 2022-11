La startup de santé comportementale pédiatrique Brightline licencie 20% de ses effectifs

Après avoir annoncé un augmentation supplémentaire de 10 millions de dollars en juillet, portant son financement total de série C à 115 millions de dollars, la société de santé comportementale virtuelle pédiatrique Brightline licencie 20% de ses effectifs.

Les licenciements à Brightline ont été signalés pour la première fois par Entreprise de santé comportementale. Des coupes ont été faites dans tous les secteurs de l’entreprise.

“Nous avons identifié plusieurs domaines pour réaligner nos priorités stratégiques et avons pris la décision difficile de licencier des membres talentueux de l’équipe de 20 % de notre effectif. Nous avons abordé ces décisions en nous concentrant sur les capacités dont nous avons besoin pour mieux servir nos membres aujourd’hui et sur nos objectifs de servir encore plus de familles à l’avenir », a déclaré Brightline MobiHealthNews dans un e-mail.

LA GRANDE TENDANCE

L’annonce de l’extension de la série C de Brightline en juillet a été menée par le système de santé basé à New York Northwell Health. L’investissement stratégique et le partenariat devaient permettre à la startup de coordonner des partenaires pour les soins spécialisés, d’étendre les services aux adolescents, d’ajouter du contenu interactif et d’ajouter des avantages aux employés de l’entreprise.

En mars, la société Brightline a annoncé avoir reçu un énorme financement de 105 millions de dollars, portant sa valorisation à 705 millions de dollars. Il a également lancé récemment un programme de coaching virtuel destiné aux parents et aux soignants d’enfants à risque ou diagnostiqués avec un trouble du spectre autistique (TSA).

Cette augmentation est intervenue moins d’un an après que Brightline a annoncé qu’elle avait apporté 72 millions de dollars en financement de série B.