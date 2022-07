La startup de prédiction des crises cardiaques Cleerly obtient 192 millions de dollars et plus de financements pour la santé numérique

Cleerly, axée sur les maladies cardiovasculaires, a obtenu 192 millions de dollars en financement de série C, un peu plus d’un an après le lancement de la société avec un 43 millions de dollars de série B.

Le dernier cycle, dirigé par T. Rowe Price et Fidelity Management and Research Company, porte l’augmentation totale de Cleerly à 248 millions de dollars.

Parmi les autres participants à la ronde figurent Sands Capital, les fonds Merchant Banking et Heartland Healthcare Capital de Piper Sandler, Mirae Asset Capital, Peter Thiel, Breyer Capital, Novartis, Vensana Capital, LRVHealth, New Leaf Ventures, Cigna Ventures et DigiTx Partners.

La société propose un outil soutenu par l’IA qui évalue les angiographies CT pour l’accumulation de plaque sur les parois des artères cardiaques, ce que Cleerly présente comme un moyen de détecter précocement les maladies cardiaques. Il utilisera le capital de série C pour développer son équipe et ses capacités commerciales, ainsi que pour investir dans la recherche.

“Chez Cleerly, nous sommes passionnés par notre mission de créer une nouvelle norme de soins pour les maladies cardiaques”, a déclaré le PDG et fondateur, le Dr James Min, dans un communiqué. « Nous sommes reconnaissants pour cette ronde de financement qui permettra de poursuivre notre travail et nous croyons qu’elle constitue un vote de confiance retentissant dans notre vision de l’avenir des soins cardiovasculaires.

“Le statu quo pour la santé cardiaque n’est tout simplement pas assez bon – pour les patients, les fournisseurs ou les payeurs – et notre approche éprouvée pour examiner les premiers signes de maladie cardiaque par l’accumulation de plaque artérielle promet d’apporter le changement dont nous avons besoin. à présent.”

Santé d’exaltationqui propose des outils de télésanté, d’engagement des patients et un DSE destiné aux prestataires de soins primaires, a levé 50 millions de dollars en financement de série D.

Le cycle a été mené par Generation Investment Management et Ascension Ventures, avec la participation de Threshold Ventures, Ascend Partners et des investisseurs individuels, dont le PDG de Firefly Health, Fay Rotenberg, et l’ancien PDG et fondateur d’Athenahealth, Jonathan Bush.

Elation a marqué le plus récemment 40 millions de dollars en financement de série C en 2020. La dernière augmentation porte son financement total à 108,5 millions de dollars.

Le chatbot d’admission des patients Health Note a clôturé un cycle de financement de série A de 17 millions de dollars dirigé par SignalFire.

Parmi les autres investisseurs du tour figurent UnityPoint Health, Northwell Holdings et Cedars Sinai Health Ventures.

La startup propose une plate-forme qui peut envoyer un message aux patients pour confirmer leurs rendez-vous, discuter de leurs antécédents médicaux et de leurs préoccupations, puis saisir ces informations dans le DSE avant leur visite. Health Note utilisera cet investissement pour accélérer l’expansion du marché, ajouter des intégrations de DSE et investir dans la recherche et le développement pour compléter ses outils.

“La vision de Health Note a toujours été de soutenir les prestataires de soins en permettant aux patients de créer et d’interagir avec leurs données de santé avant le début de la visite, réduisant ainsi le fardeau croissant de la documentation qui frustre la grande majorité des médecins et des équipes de soins”, PDG et cofondateur a déclaré le Dr Joshua Reischer dans un communiqué.

« Le financement supplémentaire aidera Health Note à reproduire ses premiers succès avec des cabinets de taille moyenne et des systèmes de santé à grande échelle, ce qui est absolument nécessaire alors que notre système de santé continue de fonctionner avec un personnel limité.

Summer Health a levé 7,5 millions de dollars en fonds de démarrage pour son service de messagerie qui permet aux parents de discuter avec des pédiatres de la santé et du développement de leur enfant. Le service est maintenant disponible en version bêta publique.

Le cycle a été dirigé par Alfred Lin de Sequoia Capital et Deena Shakir de Lux Capital, avec la participation de Box Group, Metrodora Ventures, Shrug Capital, Springbank Collective, Coalition Operators, Moving Ventures, la fondatrice et PDG de Maven Kate Ryder, la fondatrice de Hims & Hers et Le PDG Andrew Dudum, la fondatrice et PDG de Mos Amira Yahyaoui et l’investisseur en santé numérique Alyssa Jaffee.

RxLive, qui propose des outils de télépharmacie et de gestion des médicaments, a récolté 5 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A, dirigé par SpringTide, avec la participation de Cardinal Health.

La startup prévoit d’utiliser les fonds pour embaucher ses équipes d’ingénierie, d’analyse, de vente et de marketing, et pour améliorer sa plateforme de gestion des médicaments.

“Avec le passage aux soins basés sur la valeur, l’adoption du jour au lendemain de la télémédecine et l’importance croissante et l’accent mis sur la gestion des dépenses pharmaceutiques, RxLive remet les pharmaciens cliniciens à leur place”, a déclaré la cofondatrice et chef de la pharmacie de RxLive, Kristen Engelen, dans un communiqué.

“Nous donnons aux patients l’expertise et l’attention individuelles en matière de médicaments dont ils ont besoin pour améliorer leur qualité de vie, ainsi que la technologie et les services dont les organisations de soins de santé ont besoin pour améliorer les résultats.”