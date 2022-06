La startup de logiciels d’essais cliniques Florence Healthcare lève 27 millions de dollars

Société de logiciels d’essais cliniques Florence Healthcare a annoncé mercredi qu’elle avait marqué 27 millions de dollars dans un tour de série C-1 dirigé par Insight Partners.

La startup a déclaré que l’investissement porte son augmentation totale à 114,1 millions de dollars. Florence a annoncé un 80 millions de dollars de série C en mai 2021 et 7,1 millions de dollars de série B en 2019.

CE QU’IL FAIT

Florence propose des outils de gestion des essais cliniques, notamment la mise en place et la surveillance à distance des sites d’essais, la gestion des opérations et des tâches administratives, la collecte de documents numériques et la réception du consentement éclairé des participants à l’étude.

L’investissement servira à embaucher de nouveaux membres de l’équipe, à améliorer ses offres de produits et à améliorer la connectivité de son réseau de sites d’essais cliniques et de sponsors.

“Dans notre réseau, nous voyons de nouveaux types de sites de recherche apparaître en ligne en raison de l’efficacité de la technologie, des pharmacies et des laboratoires aux cliniques communautaires et aux prestataires de soins primaires”, a déclaré Catherine Gregor, responsable des essais cliniques à Florence, dans un communiqué.

« Ces nouveaux points d’accès des patients permettront une inscription plus rapide et une diversité accrue parmi les participants à l’essai, ce qui signifie que les médicaments et les dispositifs auront un profil de sécurité plus inclusif des patients qu’ils traiteront. De plus, une représentation accrue parmi les participants à l’étude aidera les sponsors à mieux répondre aux lignes directrices évolutives pour l’approbation réglementaire.

APERÇU DU MARCHÉ

Il existe un nombre croissant d’acteurs dans le domaine des technologies et des logiciels d’essais cliniques. La semaine dernière, le géant de la distribution pharmaceutique Walgreens a annoncé le lancement de sa propre activité d’essais cliniquesqui, selon elle, se concentre sur l’amélioration de la diversité dans les études et l’amélioration de la rétention des patients.

Saisie des données des patients et essai clinique uMotif récemment a obtenu un financement de 25,5 millions de dollars pour poursuivre l’expansion internationale de l’entreprise. Pendant ce temps, Reify Health a annoncé un tour de table de série D de 220 millions de dollars en avril, portant sa valorisation à 4,8 milliards de dollars. La société d’essais cliniques décentralisée Curebase a également récemment annoncé un tour de table de série B de 40 millions de dollars.

En février, société de collecte et de gestion des données d’essais cliniques YPrime a acquis Tryl, qui se concentre sur la réduction des taux d’abandon des essais cliniques.