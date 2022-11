La startup de la santé des femmes Maven lève 90 millions de dollars dans le boom post-Roe v. Wade

Maven, la startup de la santé des femmes et de la famille, a levé 90 millions de dollars lors d’une nouvelle levée de fonds et dans un environnement difficile pour le financement par capital-risque.

Le cycle, dirigé par General Catalyst et avec CVS ​​Health Ventures, la branche VC d’Intermountain Healthcare et la société de capital-risque européenne La Famiglia, porte le capital total de Maven levé à 300 millions de dollars. Maven a atteint le statut de licorne en août dernier lors d’une ronde de 110 millions de dollars juste avant que le fond ne quitte le secteur de la technologie. Alors que le ralentissement de la technologie oblige certaines startups à faire des tournées, la fondatrice et PDG de Maven, Kate Ryder, a déclaré dans un article de blog le dernier accord a augmenté sa valorisation, bien que légèrement, à 1,35 milliard de dollars.

Maven a bénéficié d’une plus grande attention portée à la santé des femmes, en particulier depuis que la Cour suprême a renversé Roe V. Wade. Ryder a récemment déclaré à CNBC que la société avait vu une augmentation de 67% d’un mois sur l’autre des opportunités des entreprises à la recherche d’avantages de voyage, ainsi que d’autres soins de santé pour les femmes enceintes, après la décision SCOTUS.

“Parce que nous sommes sur le marché, parce que nous avions une plate-forme à laquelle nous pouvions accéder, nous avons pu sauter et intensifier nos produits”, a déclaré Ryder lors du récent Sommet de travail CNBC.

Maven Clinic a connu une augmentation plus large de la demande pour ses produits au cours des deux dernières années dans un contexte de pandémie et de marché du travail tendu, qu’elle a attribué à l’accessibilité de sa plateforme virtuelle ainsi qu’à son soutien franc à l’équité en matière de santé.

“Le renversement de Roe v. Wade a créé des inégalités supplémentaires dans un système déjà criblé d’elles, dans un pays où 50 % des comtés n’ont pas d’OB-GYN et où les taux de mortalité maternelle dépassent ceux de tous les autres pays développés”, a-t-elle ajouté. écrit dans le billet de blog.

Maven atteint désormais 15 millions de membres, soit une augmentation de 5 fois par rapport à l’année dernière, parmi ses plus de 450 entreprises clientes et payeurs (compagnies d’assurance) dans plus de 175 pays, et la plateforme prend en charge plus de 30 spécialités de fournisseurs dans 30 langues de fournisseurs. Maven Clinic a été classée n ° 19 sur la liste CNBC Disruptor 50 2022.

Les clients Maven incluent Microsoft et L’Oréal. Les précédentes levées de fonds ont attiré des femmes américaines prospères, notamment Oprah Winfrey, Mindy Kaling, Natalie Portman et Reese Witherspoon.

Ryder a déclaré dans le passé que sa détermination à créer Maven était en partie due à sa propre frustration médicale et à son traumatisme. Une fausse couche l’a laissée “perdue, découragée et confuse pourquoi quelque chose d’aussi douloureux et physiquement éprouvant était considéré en dehors des limites des soins de santé traditionnels”, a-t-elle écrit dans un article de blog.

Avec le nouveau financement, Ryder a déclaré que la société devait faire attention à sa mise à l’échelle, mais ne serait pas conservatrice avec l’argent malgré l’environnement économique actuel étant donné la nécessité d’investir dans des opportunités de croissance. “Nous ne mettons pas cette capitale de côté pour un jour de pluie”, a-t-elle écrit lundi.

La croissance mondiale des prestations familiales et Medicaid sont deux domaines auxquels Maven accorde la priorité avec le nouveau financement. Les avantages familiaux s’appuieront sur la plate-forme virtuelle qui s’est développée pendant Covid et comprendront de nouvelles fonctionnalités pour Maven Wallet, la plate-forme de remboursement financier de l’entreprise. Une expansion supplémentaire de Medicaid nécessite “une approche plus localisée, qui doit être plus délibérée”, a déclaré Ryder, “mais en particulier à la suite de Roe, le besoin n’a jamais été aussi grand”.