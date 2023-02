La startup d’analyse de données Clearsense obtient 50 millions de dollars et plus de financements pour la santé numérique

La startup d’analyse de données de santé Clearsense a levé 50 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série D dirigé par HealthQuest Capital avec la participation de Health Catalyst Capital et UPMC Enterprises.

Parallèlement au financement, Anthony Williams, partenaire de HealthQuest, rejoindra le conseil d’administration de Clearsense. La startup a levé 30 millions de dollars de financement en 2021.

“Cet investissement dans notre organisation renforce encore notre mission de libérer tout le potentiel des données de santé en fournissant des solutions qui renforcent la confiance des données et permettent une prise de décision basée sur les données pour obtenir de meilleurs résultats”, a déclaré Gene Scheurer, PDG de Clearsense, dans un communiqué. . “Nous sommes ravis de commencer une relation avec HealthQuest, qui partage la même vision : transformer les soins de santé.”

La startup de santé respiratoire Aluna a marqué 15,3 millions de dollars dans un tour de série B dirigé par l’ancien investisseur Matrix Partners.

Parmi les autres participants à l’augmentation figurent Rho Ignition et l’allergologue Dr Warner Carr. La société a déclaré que le financement porte son financement total à 27 millions de dollars.

Aluna propose un spiromètre connecté et une application pour les patients souffrant de maladies respiratoires telles que l’asthme, la mucoviscidose et la MPOC. Les utilisateurs peuvent collecter des informations sur leurs symptômes, leur consommation de médicaments, leur activité et leur environnement et transmettre des données à leurs prestataires.

“En tant que deux des nombreux asthmatiques, mon cofondateur et moi avons commencé dès le premier jour à construire une plate-forme qui non seulement garderait les patients en bonne santé, mais aiderait également les prestataires à fournir les meilleurs soins possibles”, a déclaré le PDG Charvi Shetty dans un communiqué. « Notre croissance permettra à l’asthme, à la MPOC et à d’autres patients souffrant de maladies respiratoires chroniques et à leurs fournisseurs de travailler plus efficacement ensemble et de prévenir les crises avant qu’elles ne se produisent. Plus tard, nous espérons tirer parti de nos données sur la santé pulmonaire pour révolutionner les soins respiratoires.

AnswersNow, qui fournit une thérapie virtuelle d’analyse comportementale appliquée aux enfants autistes et autres troubles du développement, a annoncé jeudi avoir levé 11 millions de dollars en financement de série A.

Le cycle a été mené par Left Lane Capital, avec la participation de l’American Family Institute for Social Impact, Blue Heron Capital, Difference Partners et Lani Fritts, l’ancien PDG du fournisseur ABA Kadiant.

La société utilisera le capital pour se développer dans de nouveaux États, embaucher plus de cliniciens et améliorer l’expérience utilisateur de sa plateforme.

“Cette dernière ronde de financement nous permet d’avoir un impact sur la vie de plus de familles, dont beaucoup sont inscrites sur des listes d’attente depuis des mois, ou qui vivent dans des régions où il n’y a même pas un clinicien certifié par le conseil. Sans liste d’attente et une solide équipe de docteurs et des cliniciens de niveau Master sur place, nous pouvons rapidement connecter les familles à une thérapie individualisée et efficace dans la sécurité et le confort de leur foyer », a déclaré Jeff Beck, PDG et cofondateur d’AnswersNow, dans un communiqué.

Teal Health, qui développe un dépistage à domicile du cancer du col de l’utérus, a annoncé avoir levé 8,8 millions de dollars en financement de démarrage auprès d’Emerson Collective, Serena Ventures, Metrodora Ventures et Felicis Ventures.

La startup a déclaré que la graine ira au développement de produits, aux études cliniques et à la soumission à la FDA.

“Pendant trop longtemps, les femmes ont été privées de leurs droits par leurs expériences actuelles en matière de soins de santé, les femmes des communautés sous-représentées ressentant une pression accrue sur leur accès et leurs options en matière de soins de santé. Nous sommes ravis de nous associer à Teal pour accroître l’équité et l’accès à cette solution vitale dépistage en supprimant les obstacles tels que la sensibilisation, le temps et la peur, tout en permettant aux femmes de se reconnecter et de prendre le contrôle de leur santé », a déclaré Serena Williams, associée directrice de Serena Ventures, dans un communiqué.

Levels, qui vante une plate-forme qui utilise des données de surveillance continue de la glycémie pour fournir des informations sur la façon dont l’alimentation et l’activité affectent la santé métabolique, a levé une extension de 7 millions de dollars à sa série A.

La startup a annoncé avoir ramassé 38 millions de dollars en avril. Les investisseurs comprennent TriplePoint Capital, Andreessen Horowitz, Trust Ventures et Shrug Capital.