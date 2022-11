La startup Crypto MoonPay embauche le président de Time pour diriger l’entreprise

Keith Grossman, président du Time TIMEPieces Artiste Jeremy Cowart

Le président de Time, Keith Grossman, quitte l’ancien éditeur pour assumer un nouveau rôle en tant que président de l’entreprise de la startup crypto MoonPay, à compter du 31 décembre. Grossman a rejoint Time en 2019, un an après que Meredith Corporation a vendu la marque phare de magazines à Force de vente fondateur Marc Benioff et sa femme Lynne pour 190 millions de dollars. Au cours de son mandat chez Time, Grossman est devenu un ardent défenseur de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain, pionnier de l’activité NFT de la société de médias, TIMEPieces, et générant plus de 10 millions de dollars de bénéfices en cours de route. “J’ai passé l’année dernière à l’opérationnaliser”, a déclaré Grossman à CNBC dans une interview exclusive. “Je pense que la transition sera effrayante dans un sens, parce que c’est quelque chose de nouveau et de différent, mais en même temps stable dans un autre sens parce que nous avons toujours dit que TIMEPieces était une communauté dirigée par des intendants, pas des fondateurs.” Avant ses plus de trois ans chez Time, Grossman avait occupé des postes de direction chez de grands éditeurs, dont Bloomberg et Wired, propriété de Condé Nast. Maya Draisin, directrice de la marque Time, dirigera TIMEPieces. Grossman a commencé à quitter son poste de président en janvier pour se concentrer sur les activités NFT de l’éditeur lorsque Ian Orefice a été nommé président et chef de l’exploitation, selon un porte-parole de Time. Plus tôt ce mois-ci, le PDG de Time, Edward Felsenthal annoncé il quittait ce poste, bien qu’il conserve son poste de rédacteur en chef et assume le rôle supplémentaire de président exécutif. Jessica Sibley, qui était dernièrement directrice de l’exploitation chez Forbes, est maintenant PDG de Time.

Face aux retombées du FTX

Le discours de MoonPay aux investisseurs est qu’il offre une “passerelle” aux actifs numériques. Pour l’instant, cela inclut le bitcoin, l’éther et d’autres jetons numériques comme les NFT. Mais l’effondrement de FTX et son effet d’entraînement continu dans l’ensemble du secteur, associés à la volatilité du marché de cette année et à l’environnement des investisseurs à risque, n’ont pas été favorables au trading de crypto. “Je pense qu’il est important de séparer un mauvais acteur d’une industrie”, a déclaré Grossman à propos des retombées de FTX. “Si vous regardez l’industrie de l’énergie, vous aviez Enron ; si vous regardez l’industrie de la santé, vous aviez Theranos ; si vous regardez l’industrie financière, vous aviez Bear Stearns et Lehman Brothers, il n’est donc pas surprenant que l’industrie de la cryptographie ait son mauvais acteurs aussi”, a-t-il dit. “Mais certains des points positifs qui en résulteront seront probablement une réglementation responsable qui apportera de la clarté aux grandes entreprises qui souhaitent entrer dans l’espace.” Le co-fondateur et PDG de MoonPay, Ivan Soto-Wright, a déclaré que son entreprise n’avait aucune exposition significative à FTX, bien qu’il ait ajouté qu’il s’agissait d’un point d’inflexion pour l’industrie ayant un impact sur tous les acteurs. Avant de déposer une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 au milieu d’allégations d’utilisation abusive des actifs des clients, FTX proposait de négocier sur sa bourse en stockant des actifs numériques dans ce qu’on appelle des portefeuilles de garde, ce qui lui permettait de servir d’intermédiaire détenant les fonds des clients. Soto-Wright affirme que la plate-forme de MoonPay n’est pas dépositaire et qu’elle ne conserve pas les fonds des clients dans le cadre de son modèle commercial. Mais il a ajouté que cela s’accompagne de son propre ensemble de défis. “Nous commençons à voir de très grandes avancées autour de la technologie MPC (calcul multipartite) pour rendre cela plus sûr”, a déclaré Soto-Wright. “Mais en fin de compte, si vous êtes un acteur dans l’espace qui va conserver les fonds des clients, vous devriez être soumis à la réglementation.” La technologie MPC est devenue essentielle pour sécuriser les actifs numériques tels que la cryptographie, car elle garantit qu’aucune personne n’a accès aux données d’un individu en les divisant en plusieurs éléments.

La crise de confiance de Crypto

Au cours des 12 mois écoulés depuis le bitcoin a dépassé les 68 000 dollars, l’industrie de la cryptographie, autrefois évaluée à environ 3 000 milliards de dollars, a chuté à environ 900 milliards de dollars. Les ventes de NFT ont chuté en parallèle, diminuant chaque mois depuis avril, selon données de CryptoSlam. Alors que le ralentissement a signalé à beaucoup que les NFT sont une mode passagère, Grossman fait partie d’une petite cohorte d’évangélistes qui restent optimistes sur ce qui a été surnommé “Web3” – une future version hypothétique d’Internet basée sur la technologie blockchain. “Il est incroyablement opportun d’amener Keith à bord”, a déclaré Soto-Wright. “Chaque semaine, vous entendez parler d’une autre grande marque annonçant qu’elle plonge ses orteils dans Web3 et essaie de mettre en œuvre une stratégie.” Alors que MoonPay recherchait les raisons de l’adoption du concept par la marque et des premiers cas d’utilisation, “le nom de Keith revenait souvent autour de ce qu’il était capable d’accomplir avec TIMEPieces”, a déclaré Soto-Wright. “Il a pu offrir une meilleure expérience à certains des clients et fans les plus fidèles de la marque Time”, a ajouté Soto-Wright. “Alors que nous commençons à parler à de plus en plus de grandes marques, elles veulent voir comment cela fonctionne réellement … alors que nous avons l’infrastructure pour y arriver, il reste encore un élément de stratégie et je pense que Keith débloquera beaucoup de ces conversations alors que nous entrons dans la nouvelle année.” Grossman relèvera directement de Soto-Wright.