La startup chinoise de véhicules électriques Li Auto affirme que les livraisons de voitures ont plus que doublé en mai

BEIJING – Start-up chinoise de voitures électriques Li Auto a déclaré avoir livré plus de deux fois plus de voitures en mai par rapport à il y a un an.

Pour un troisième mois consécutif, les livraisons de Li Auto ont dépassé les 20 000 avec une montée à 28 277 véhicules en mai, selon un communiqué publié jeudi. C’est environ 146 % de plus qu’il y a un an.

actualités liées à l’investissement

En revanche, les concurrents Nio et Xpeng les deux ont signalé une baisse d’une année sur l’autre des livraisons mensuelles.

Li Auto diffère des deux startups en ce que ses voitures électriques sont équipées d’un réservoir de carburant pour charger la batterie et étendre l’autonomie.

Cette divergence survient alors que le marché chinois des voitures électriques à croissance rapide devient plus compétitif.

Le prix de vente moyen est en baisse d’environ 10% à 15% pour toutes les marques, a déclaré Matty Zhao, responsable des matériaux de base pour l’Asie-Pacifique chez Bank of America Securities, sur l’émission « Street Signs Asia » de CNBC.

Elle s’attend à ce que le marché chinois des voitures électriques croît de 27 % cette année pour atteindre 8,7 millions d’unités, avec une pénétration des ventes automobiles globales qui devrait atteindre 32 % cette année, contre 26 % l’année dernière.