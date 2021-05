La startup britannique de la santé Huma lève 130 millions de dollars auprès d’investisseurs

Dan Vahdat, PDG et co-fondateur de Huma. Huma

LONDRES – La pandémie de coronavirus a accéléré le passage aux services de santé numériques, et les investisseurs cherchent à capitaliser sur la tendance en faisant de gros paris dans l’espace. Au Royaume-Uni, la société Huma, basée à Londres, a annoncé mercredi avoir levé 130 millions de dollars dans le cadre d’un cycle d’investissement dirigé par les sociétés de capital-risque de Bayer et Hitachi. L’injection de liquidités a également été soutenue par les fonds d’investissement Samsung, Sony et Unilever. Fondé en 2011 sous le nom de Medopad, le logiciel Huma permet aux cliniciens de surveiller les patients à distance via une application mobile. Il utilise également une gamme d’appareils portables et d’autres appareils pour collecter des données sur des choses comme la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. La start-up affirme qu’elle est capable de détecter les détériorations de l’état de santé des patients et de décider s’ils doivent ou non se rendre à l’hôpital. La société travaille avec le National Health Service britannique et les gouvernements d’Allemagne et des Émirats arabes unis. Dan Vahdat, PDG et cofondateur de Huma, a déclaré que la société avait offert ses services au NHS à titre bénévole pendant la crise de Covid-19. «Nous nous sommes engagés l’année dernière à soigner les patients de Covid à titre gracieux», a déclaré Vahdat à CNBC dans une interview. « Nous avons pensé que c’était la bonne chose à faire. Nous sommes très chanceux d’avoir des investisseurs à long terme et axés sur la vision pour nous aider à le faire. »

Huma prétend avoir doublé la capacité, ou atteindre, dans certains des hôpitaux avec lesquels elle travaille en Grande-Bretagne, en permettant aux cliniciens de voir deux fois plus de patients qu’ils le feraient normalement grâce à son service «hôpital à domicile». Il dit également qu’il a réussi à réduire d’un tiers les admissions à l’hôpital. Selon les résultats publiés par la branche d’innovation du National Health Service, NHSX, les médecins de Londres ont pu prendre en charge en moyenne 20 patients par heure en utilisant Huma, contre 12 patients par heure pour le personnel n’utilisant pas la technologie de l’entreprise. L’utilisation de Huma a également réduit d’environ 3 minutes le temps que les cliniciens devraient normalement consacrer aux patients. En Allemagne, l’entreprise a signé un accord avec le gouvernement pour acheter des oxymètres de pouls – qui mesurent la saturation en oxygène – d’Amazon. Huma insiste sur le fait que le travail qu’elle fait pour soutenir les réponses des gouvernements à la pandémie se fait sur une base à but non lucratif et qu’elle a signé des accords d’achat avec les autorités de santé publique pour couvrir ses coûts. Le dernier tour de financement de Huma offre à la société la possibilité de lever 70 millions de dollars supplémentaires à une date ultérieure. S’il choisissait de le faire, cela porterait sa valorisation au-delà du seuil de 1 milliard de dollars, ce qui lui donnerait le statut de «licorne», a déclaré à CNBC une personne familière avec le dossier, qui a préféré rester anonyme car les informations n’ont pas été rendues publiques. C’est le dernier signe de confiance des investisseurs dans le secteur de la santé numérique en pleine croissance. Le mois dernier, la start-up suédoise de télémédecine Kry a annoncé qu’elle avait levé 300 millions de dollars lors d’une ronde évaluant la société à 2 milliards de dollars.

Un clinicien utilise la plateforme numérique de la start-up britannique Huma. Huma