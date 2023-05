La startup Biomilq fabrique du lait maternel cultivé en laboratoire dans un contexte de problèmes de préparations pour nourrissons

Mère tenant un nouveau-né dans un lit d’hôpital. Svetikd | E+ | Getty Images

En 2020, dans un immeuble de bureaux quelconque à Durham, en Caroline du Nord, une équipe de scientifiques a utilisé des cellules pour recréer le sucre et les protéines présents dans le lait maternel. Le développement apparemment de niche pourrait des années plus tard changer la façon dont la nutrition infantile est comprise et distribuée en Amérique. Biomilq, l’entreprise à l’origine de cette percée, travaillait depuis près d’une décennie pour reproduire le processus de fabrication du lait maternel, mais en dehors du corps. Son avancement a été rendu possible par des centaines de bénévoles, qui ont fait don d’échantillons de leur lait afin que l’entreprise puisse constituer une banque de cellules suffisamment importante pour lancer son processus de reproduction du lait à grande échelle. À peine deux ans après le moment de l’ampoule de Biomilq, les avantages potentiels de l’invention ont été mis en évidence lorsque plusieurs grandes marques de préparations pour nourrissons ont été rappelées, envoyant l’ensemble de l’industrie en chute libre, faisant grimper les prix et mettant les nouveaux parents dans une impasse désespérée. Plus d’un an après la première baisse de l’approvisionnement, un ancien responsable de la Food and Drug Administration a déclaré fin mars que l’approvisionnement américain en préparations pour nourrissons était toujours vulnérable aux perturbations et aux problèmes de sécurité. La pénurie de lait maternisé a mis à nu la fragilité de l’offre de nutrition infantile, ce qui n’a fait que souligner l’importance de la vision de Biomilq et son potentiel à combler un besoin, selon sa co-fondatrice et PDG Leila Strickland. « La pénurie de préparations pour nourrissons était inévitable en raison de la façon dont nous les produisons dans ce pays », a déclaré Strickland. « Quand nous préparons toute la nourriture, pour nourrir tous les bébés, et c’est un si petit nombre de plantes… il y aura éventuellement un événement comme celui-ci. » Alors que la crise a mis en évidence l’importance d’un approvisionnement en lait maternisé résilient, les experts en lait maternel, les défenseurs des banques de lait et Biomilq insistent tous sur le même message : le lait maternel est ce qu’il y a de mieux. Mais de nombreuses politiques américaines, y compris l’absence de congé parental rémunéré, en font une option irréalisable pour de nombreux parents. Si Biomilq peut mettre sa science révolutionnaire sur le marché et maintenir les prix bas, il a « le potentiel de changer la donne », selon Maryanne Perrin, professeur qui étudie le lait maternel à l’Université de Caroline du Nord à Greensboro. Il y a aussi un avantage pour le climat : de nombreuses préparations pour nourrissons reposent sur du lait de vache en poudre, dont la production impose un lourd tribut environnemental. Fort de son potentiel respectueux du climat, Biomilq a reçu 3,5 millions de dollars en 2020 de Bill Gates’ Breakthrough Energy Ventures, une société d’investissement axée sur les solutions climatiques. Une fois que toute la technologie de Biomilq sera en place, Perrin pense qu’elle pourrait s’étendre à d’autres marchés plus importants, comme la production de lait de vache dans un modèle de culture cellulaire. « La technologie a le potentiel d’avoir un impact sur une tonne d’industries », a-t-elle déclaré. Mais avant que Biomilq ne puisse faire quoi que ce soit, il devra trouver sa place au sein d’une industrie historiquement controversée, relever les défis des startups et éliminer les obstacles réglementaires importants.

Quelle est la place de Biomilq ?

On ne sait pas quelle part Biomilq prendra sur le marché mondial des préparations pour nourrissons, qui devrait être valorisé à plus de 100 milliards de dollars d’ici 2032compte tenu notamment débats sur les alternatives à l’allaitement. Biomilq ne vise pas à remplacer l’allaitement ou les préparations pour nourrissons, mais les partisans des deux méthodes se sont opposés aux alternatives dans le passé. Afin de se tailler une place dans l’industrie, Biomilq devra indiquer clairement que ses produits sont destinés à s’intégrer dans l’écosystème existant de la nutrition infantile, ont déclaré Perrin et Lindsay Groff, directeur exécutif de la Association américaine des banques de lait humain. Strickland reconnaît que Biomilq tombe « dans cette vallée » entre l’allaitement maternel et le lait maternisé – une réalité qui complique son chemin vers le marché. Elle a dit qu’elle voulait finalement soutenir l’accès à toutes les options de nutrition infantile. Strickland a déclaré qu’elle s’était entretenue avec des entreprises de préparations pour nourrissons qui souhaitaient savoir comment les technologies de Biomilq pourraient améliorer leurs formules existantes. La startup adoptera probablement une « approche progressive » pour introduire sa science via « un produit de nutrition précoce en partenariat avec l’une de ces plus grandes entreprises », a expliqué Strickland. Avec le temps, elle espère éventuellement créer un produit qui a « un profil complet de macronutriments » comme le lait humain, tout en répondant à la « définition fonctionnelle du lait du point de vue de la composition ». Néanmoins, ne vous attendez pas à voir Biomilq à côté des produits Gerber de si tôt. Même des « itérations de prototypes plus simples » de son produit, comme des collaborations avec des fabricants de préparations pour nourrissons, prendront entre trois et cinq ans pour se concrétiser, tandis qu’un produit complet à base de lait maternel « est probablement encore plus avancé », a déclaré Strickland. Elle espère également utiliser la plateforme de Biomilq pour apporter de la visibilité aux barrières institutionnelles et physiologiques à l’allaitement. D’autres experts du lait maternel veulent voir la même chose. « Ce qui serait formidable, c’est s’il y avait un investissement dans le soutien à l’allaitement, car s’il y avait plus d’allaitement, le besoin de préparations pour nourrissons, le besoin de lait de donneuse ou toute autre option évoquée maintenant serait moindre », a déclaré Groff. « C’est ce que nous voulons tous : des bébés en bonne santé. » Contrairement à l’industrie des préparations pour nourrissons, qui comprend des poids lourds comme Gerber et Se nicher , Perrin a noté qu’il n’y avait « aucune entreprise derrière le lait maternel ». Cela a rendu la consécration des protections pour l’allaitement particulièrement difficile, malgré les efforts des groupes de défense de l’allaitement. Au milieu de ce paysage compliqué, Biomilq devra également convaincre les consommateurs d’embarquer avec un produit révolutionnaire dans une industrie qui manque de recherche et de compréhension du public. Le lait maternel est terriblement sous-étudié – au point qu’il est difficile « de même dire ce que le lait humain est d’un point de vue nutritionnel », a expliqué Perrin. C’est un tel problème que Strickland a déclaré que l’une de ses « questions d’entretien les plus difficiles » pour les nouvelles recrues était simplement : « Qu’est-ce que est lait? » À juste titre, la recherche de Biomilq comblera également les lacunes existantes dans notre compréhension du lait maternel. L’entreprise étudie les aspects du lait maternel que son système est le mieux adapté à produire. « Il n’y a jamais deux échantillons de lait, nulle part sur la planète, qui soient identiques du point de vue de la composition », a déclaré Strickland. Pour créer un produit laitier complet, plutôt qu’une formule hybride, Biomilq devra créer un processus de production capable de fabriquer son produit « de manière cohérente et stable à chaque lot », a-t-elle ajouté.

Une période difficile pour les startups

En plus d’entrer dans une industrie difficile et peu étudiée, Biomilq doit également faire face à des difficultés de croissance communes aux startups. Strickland a fondé Biomilq aux côtés de la scientifique alimentaire Michelle Egger, qui a quitté l’entreprise en mars. Strickland, qui était auparavant directeur scientifique, a pris la relève en tant que PDG. Strickland n’a voulu commenter aucun détail concernant le départ d’Egger, au-delà de citer « certains changements dans la réflexion sur la direction de l’entreprise et la stratégie globale ». Egger a déclaré à CNBC qu’elle avait été avisée de ne pas commenter davantage sur Biomilq parce qu’elle avait quitté l’entreprise. Avant le départ, le partenariat de Strickland avec Egger semblait fortuit. Strickland, qui a terminé une bourse postdoctorale en biologie cellulaire à l’Université de Stanford, pouvait gérer la science, tandis qu’Egger, qui a commencé sa carrière chez General Mills et a aidé à développer Lärabar et Go-Gurt, avait une solide expérience dans l’introduction de produits alimentaires innovants. En tant que PDG, Strickland mettra probablement encore plus l’accent sur la science de Biomilq. Elle souhaite que l’entreprise utilise ses recherches comme « un exercice communautaire », en publiant, partageant et recherchant l’examen par les pairs de ses découvertes, ainsi qu’en s’engageant avec la communauté scientifique. Certes, Biomilq fait face à des défis spécifiques aux startups. La société a émergé à l’apogée de l’intérêt des investisseurs pour les alternatives de laboratoire aux produits de consommation courants : en 2013, le le premier burger cultivé en laboratoire a été développé et goûté publiquement par un scientifique, suscitant un intérêt plus large pour les produits axés sur les cellules. Pendant un certain temps, le financement a afflué: en plus des liquidités reçues de la société d’investissement de Bill Gates, Biomilq a également levé 21 millions de dollars lors de ses tours de série A en 2021, a déclaré Strickland. Maintenant, le vent pourrait tourner. « En ce moment, nous sommes dans ce tourbillon étrange de la biotechnologie où il y a beaucoup d’inquiétude à propos d’initiatives soutenues par du capital-risque comme Biomilq », a-t-elle déclaré, ajoutant que Biomilq s’efforce de plus en plus de s’assurer qu’elle dispose de « suffisamment de capital d’exploitation pour supporter ce qui s’annonce ». comme un environnement de financement plus difficile dans un avenir immédiat. » Le financement de la biotechnologie a atteint un niveau record de 77 milliards de dollars en 2021, par Crunch base de donnéesmais il a ensuite chuté de 38,6 % entre 2021 et 2022. Cette baisse ne sera probablement qu’aggravée par l’effondrement de la Silicon Valley Bank, où un un large éventail de sociétés de biotechnologie américaines mises en banque. Bien que l’effondrement n’ait eu un impact direct que sur une poignée d’entreprises de biotechnologie, les petites entreprises de biotechnologie pourraient avoir du mal à trouver un autre prêteur. « Cela a été une phase de croissance rapide, et maintenant tout l’écosystème passe à une phase de survie », a ajouté Strickland.

Convaincre les parents ne sera pas une mince affaire