La startup autrichienne GoStudent devient la première licorne edtech d’Europe

Robin Utrecht | Images SOPA | LightRocket via Getty Images

LONDRES — SoftBank, Tencent et d’autres investisseurs de premier plan parient que la prochaine grande entreprise d’éducation en ligne sortira d’Europe.

« L’un des plus gros problèmes de l’éducation est le manque d’accès à de bons enseignants », a-t-il ajouté.

Ohswald, qui a obtenu son baccalauréat en mathématiques à l’âge de 18 ans, a déclaré que son entreprise vendait maintenant 400 000 sessions par mois et que les ventes avaient augmenté de 700 % au cours des 12 derniers mois. GoStudent vise à doubler le nombre de sessions mensuelles sur sa plateforme à 800 000 d’ici fin 2021.

GoStudent est un service en ligne qui met en relation des étudiants âgés de 6 à 19 ans avec des tuteurs privés. L’entreprise vend des abonnements mensuels au tutorat aux parents, prenant une part des revenus des tuteurs sous forme de commission. Les prix des sessions GoStudent vont de 17,50 euros à 26,90 euros — entre 20 $ et 32 ​​$ — par mois.

Mais GoStudent était en proie à la polémique plus tôt cette année, après qu’il est apparu qu’un homme de 60 ans qui avait été interdit d’enseigner, parce qu’il avait vendu des photos de lui-même nu à un adolescent, donnait des cours sur la plateforme. GoStudent a déclaré que l’enseignant avait donné un faux nom et avait été retiré de son service après que l’entreprise en eut pris connaissance.

« D’un autre côté, l’état d’esprit pour l’enseignement en ligne dans son ensemble a complètement changé », a-t-il ajouté. « Soudain, les parents extrêmement sceptiques quant à l’apprentissage en ligne avant la pandémie lui donnent au moins une chance et l’essayent. »

L’injection d’argent frais de GoStudent a été dirigée par DST Global, un investisseur dans l’application de commerce de détail Robinhood et Fintech Revolut. Vision Fund 2 de SoftBank, Tencent, Dragoneer et des investisseurs existants, dont Coatue, ont également soutenu le tour.

Ayant levé un total de 291 millions d’euros à ce jour, GoStudent prévoit de s’étendre au-delà de l’Europe – où il est présent dans 15 pays – vers d’autres marchés comme le Mexique et le Canada d’ici l’été.

L’Asie est une autre cible potentielle d’expansion géographique pour l’entreprise, a déclaré Ohswald, soulignant les Philippines, l’Indonésie et la Malaisie comme des opportunités « intéressantes ». Cependant, il a exclu une expansion dans des pays comme la Chine et l’Inde, qui abritent déjà des acteurs établis de l’apprentissage en ligne tels que Yuanfudao et Byju.

GoStudent a déclaré qu’il augmenterait le recrutement et visait à presque doubler son effectif mondial de 600 employés à 1 000 d’ici la fin de l’année. Une partie du financement peut également être utilisée pour des acquisitions, a déclaré la société.