La startup australienne Mindset Health lance une application DTx basée sur l’hypnose pour arrêter de fumer

La startup australienne de thérapie numérique Mindset Health a dévoilé sa dernière offre de thérapie numérique pour aider les gens à arrêter de fumer en un mois.

Fondée en 2018, Mindset Health développe une gamme d’applications DTx basées sur l’hypnose. Son premier produit, Nerva, est une solution d’hypnothérapie numérique pour le traitement du syndrome du côlon irritable.

DE QUOI S’AGIT-IL

Sa dernière offre est une application DTx qui utilise l’hypnose pour aider les utilisateurs à arrêter de fumer. Disponible sur les appareils iOS et Android, l’application appelée Finito propose un programme de quatre semaines qui comprend des séances d’auto-hypnose quotidiennes de 15 minutes, des lectures éducatives et des outils d’arrêt de l’envie. Après cela, il est suivi d’un programme de renforcement pour aider les utilisateurs à maintenir les résultats au-delà de quatre semaines. On dit que le programme DTx est idéal pour ceux qui ont essayé d’arrêter de fumer mais qui ont recommencé à fumer.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Entre 2020 et 2021, l’enquête nationale sur la santé a révélé qu’un Australien sur 10 âgé de 18 ans et plus (10,7 %) fumait quotidiennement, les hommes étant plus susceptibles de fumer quotidiennement que les femmes. Selon l’enquête auprès des ménages de la Stratégie nationale antidrogue de 2019, les personnes vivant dans des régions éloignées étaient plus susceptibles de prendre une bouffée chaque jour que celles vivant dans les grandes villes. Le tabagisme est également l’une des principales causes de cancer dans le pays, contribuant à 44 % du fardeau du cancer.

L’année dernière, plus de la moitié des fumeurs adultes dans le monde ont tenté d’arrêter de fumer, mais seulement 8 % ont réussi à le faire pendant six à 12 mois. Selon les recherches, cela pourrait leur prendre jusqu’à 30 tentatives pour arrêter avec succès.

Finito aide les gens à arrêter de fumer en un mois en utilisant l’hypnothérapie pour traiter les raisons sous-jacentes pour lesquelles ils fument en premier lieu. “L’hypnothérapie est comme la méditation mais axée sur les résultats pour la santé”, a déclaré Alex Naoumidis, co-fondateur de Mindset Health.

Un passé étude cité par Mindset Health a affirmé que l’hypnose pourrait être 10 fois plus efficace pour aider les gens à arrêter de fumer que d’arrêter sans soutien. Pour ce faire, il active des zones du cerveau associées à l’attention, à la motivation et au sentiment de bien-être.

APERÇU DU MARCHÉ

Une autre startup au Japon a également développé une application DTx similaire pour arrêter de fumer. En 2020, CureApp a reçu l’approbation du gouvernement japonais pour CureApp SC, une application de traitement de la dépendance à la nicotine sur ordonnance et un vérificateur de monoxyde de carbone. La même année, l’Organisation mondiale de la santé a travaillé avec Soul Machines pour associer un assistant virtuel alimenté par l’IA à des traitements de remplacement de la nicotine.

Pendant ce temps, en Nouvelle-Zélande l’année dernière, l’Agence de promotion de la santé a créé un Chatbot Facebook Messenger pour aider les jeunes femmes adultes maories à arrêter de fumer. L’outil d’assistance envoie des messages quotidiens, des distractions et des encouragements aux utilisateurs sur une période de 30 jours.

ENREGISTREMENT

“L’auto-hypnose facilite l’arrêt du tabac. C’est relaxant, améliore le sommeil et la recherche montre qu’un programme à plusieurs séances, comme Finito, est le plus efficace”, a commenté le Dr Gary Elkins, chercheur renommé en hypnose, à propos du lancement de Finito.