La startup australienne de télésanté Coviu se lance aux États-Unis

La société de télésanté Coviu a commencé à proposer sa plateforme de soins virtuels aux États-Unis.

D’un effectif mondial de 50 personnes, il prévoit également de doubler ses effectifs au cours des 12 prochains mois tout en poursuivant sa croissance internationale.

La plateforme de télésanté de Coviu propose des visioconférences sécurisées, un marché d’applications, un suivi des patients à distance et de nouvelles fonctionnalités permettant des séances de télésanté de groupe et des consultations téléphoniques.

Coviu est également intégré à des outils numériques, dont la solution de parcours numériques ZEDOC de The Clinician, les appareils de santé mobiles Propell Health, et récemment, les services d’interprétation à la demande de 2M Lingo par Ezispeak et 2M Lingo.

À l’heure actuelle, la plateforme est utilisée par plus de 90 000 cliniciens dans le monde, offrant une moyenne quotidienne de plus de 14 000 consultations de télésanté.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Coviu entend doter davantage de professionnels de la santé des « bons » outils pour exploiter les données de santé dans une plateforme de soins connectés.

“Aujourd’hui, les soins de santé regorgent de systèmes d’enregistrement, d’importantes données de santé résidant dans des silos attendant d’être libérées. Il est maintenant temps d’investir dans notre communauté mondiale de soins de santé, en veillant à ce que les professionnels de la santé du monde entier disposent des bons outils pour soutenir un niveau de soins amélioré en combinant les données de santé avec la plateforme de soins connectés de Coviu, permettant ainsi le système d’action des soins de santé. C’est exactement la raison pour laquelle nous nous développons aux États-Unis », a expliqué Kirk Paul Kirkman, récemment nommé président et directeur commercial de la société.

LE CONTEXTE PLUS LARGE

Depuis le début de la pandémie, Coviu a vu l’utilisation de sa plateforme augmenter de plus de 60 fois. Dans les deux ans suivant la pandémie en Australie, il a fourni plus de 100 millions de services de télésanté par téléphone et vidéo à environ 17 millions de personnes.

Coviu affirme qu’alors que le monde entre dans une situation post-pandémique, les soins virtuels sont là pour rester. « Les soins connectés et numériques sont là pour rester et jouent un rôle important dans l’amélioration de la commodité et de l’accessibilité des soins de santé. L’avenir des soins de santé sera centré sur les besoins des patients avec des technologies de santé à portée de main », a déclaré la PDG et fondatrice, le Dr Silvia Pfeiffer.

Citant un rapport de Future Market Insights, la société note que le marché mondial de la télésanté devrait atteindre 14 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 15 %.

Par ailleurs, Coviu travaille sur un nouveau boîte à outils numérique pour le soin des plaies en collaboration avec l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth et le Western NSW Primary Health Network. Il prévoit de publier la boîte à outils numérique sur sa plateforme d’ici 2026.