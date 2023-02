La startup à l’origine de Stable Diffusion a lancé une IA générative pour la vidéo

Créée en 2018, Runway développe depuis plusieurs années des logiciels de montage vidéo basés sur l’IA. Ses outils sont utilisés par les TikTokers et les YouTubers ainsi que par les grands studios de cinéma et de télévision. Les créateurs de The Late Show avec Steven Colbert ont utilisé le logiciel Runway pour éditer les graphismes de l’émission; l’équipe d’effets visuels derrière le film à succès Everything Everywhere All at Once a utilisé la technologie de l’entreprise pour aider à créer certaines scènes.

En 2021, Runway a collaboré avec des chercheurs de l’Université de Munich pour construire la première version de Stable Diffusion. Stability AI, une startup basée au Royaume-Uni, est alors intervenue pour payer les coûts informatiques nécessaires pour entraîner le modèle sur beaucoup plus de données. En 2022, Stability AI a pris le courant dominant de Stable Diffusion, le transformant d’un projet de recherche en un phénomène mondial.

Mais les deux sociétés ne collaborent plus. Maintenant que Getty intente une action en justice contre Stability AI, affirmant que la société a utilisé les images de Getty, qui apparaissent dans les données de formation de Stable Diffusion, sans autorisation, Runway tient à garder ses distances.

PISTE

Gen-1 représente un nouveau départ pour Runway. Il fait suite à une poignée de modèles de texte en vidéo révélés à la fin de l’année dernière, notamment Make-a-Video de Meta et Phenaki de Google, qui peuvent tous deux générer de très courts clips vidéo à partir de zéro. Il est également similaire à Dreamix, une IA générative de Google révélée la semaine dernière, qui peut créer de nouvelles vidéos à partir de vidéos existantes en appliquant des styles spécifiés. Mais, selon la bande démo de Runway au moins, Gen-1 semble être une amélioration de la qualité vidéo. Parce qu’il transforme les séquences existantes, il peut également produire des vidéos beaucoup plus longues que la plupart des modèles précédents. (La société indique qu’elle publiera des détails techniques sur Gen-1 sur son site Web dans les prochains jours.)

Contrairement à Meta et Google, Runway a construit son modèle en pensant aux clients. “C’est l’un des premiers modèles à être développé en étroite collaboration avec une communauté de vidéastes”, déclare Valenzuela. “Cela vient avec des années d’informations sur la façon dont les cinéastes et les éditeurs VFX travaillent réellement sur la post-production.”

Gen-1, qui s’exécute sur le cloud via le site Web de Runway, est mis à la disposition d’une poignée d’utilisateurs invités aujourd’hui et sera lancé pour toutes les personnes sur la liste d’attente dans quelques semaines.

L’explosion de l’IA générative de l’année dernière a été alimentée par les millions de personnes qui ont mis la main sur de puissants outils créatifs pour la première fois et ont partagé ce qu’ils en ont fait. En mettant Gen-1 entre les mains de professionnels de la création, Valenzuela espère que nous verrons bientôt un impact similaire de l’IA générative sur la vidéo.

« Nous sommes vraiment sur le point de produire des longs métrages complets », dit-il. “Nous sommes proches d’un endroit où la plupart du contenu que vous verrez en ligne sera généré.”