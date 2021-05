La start-up soutenue par Boeing, Wisk, signe le premier accord pour exploiter des taxis aériens aux États-Unis

Wisk, une start-up soutenue par Boeing et Kitty Hawk, a finalisé son premier accord d’exploitation de taxis aériens autonomes aux États-Unis.

La société possédera, exploitera et entretiendra jusqu’à 30 avions eVTOL qui seront déployés dans le cadre du réseau de vols nolisés Blade. Le déploiement des taxis aériens Wisk est subordonné à la certification par la FAA de l’avion pour l’exploitation commerciale.

« Nous nous sommes concentrés sur le développement d’un avion et d’une expérience client qui soit efficace, accessible et surtout sûr », a déclaré Gary Gysin, PDG de Wisk, dans un communiqué annonçant l’accord. « La combinaison de notre expertise en tant que constructeur et opérateur d’avions eVTOL autonome, avec l’expertise opérationnelle de Blade, nous aidera à atteindre un niveau de sécurité et de service encore plus élevé. »