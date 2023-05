La start-up singapourienne de télésanté ORA obtient un financement de série A de 10 millions de dollars

ORA, société de télésanté basée à Singapour, a levé 10 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A – présenté comme le plus important financement de télésanté en Asie du Sud-Est à ce jour – dirigé par TNB Aura et Antler. Le cycle a également été participé par Gobi Partners, Kairous Capital et GMA Ventures.

CE QU’IL FAIT

ORA gère une plate-forme de télésanté intégrée verticalement qui offre plus de 250 000 consultations depuis son lancement en 2021. Elle abrite trois marques : Modules de marque de dermatologie en ligne, andSons axé sur la santé masculine et OVA, qui est centré sur la santé féminine.

Il est sur le point de lancer ses produits médicalement soutenus dans 1 300 magasins de premier niveau plus tard cette année.

À QUOI ÇA SERT

La société opère actuellement à Singapour, en Malaisie et aux Philippines, avec des plans pour pénétrer de nouveaux territoires en utilisant ses nouveaux fonds. Dans un communiqué, ORA a déclaré voir des opportunités d’expansion au Moyen-Orient. De plus, il souhaite lancer prochainement de nouvelles offres.

À ce jour, la société a reçu un financement total de 17 millions de dollars.

APERÇU DU MARCHÉ

Une autre plateforme de télésanté intégrée verticalement à Singapour, Ordinary Folk, a également attiré des investissements l’année dernière ; il a levé 5 millions de dollars en financement de pré-série A pour son expansion à Singapour et à Hong Kong.

Eucalyptusune société australienne qui abrite cinq marques de télésanté, a également obtenu 42 millions de dollars en financement de série C l’année dernière pour son expansion au Royaume-Uni.

ENREGISTREMENT

« ORA a eu plus de six millions de points de contact avec les patients qui nous ont fourni des données précieuses sur la santé grâce à des évaluations approfondies de la santé et à des consultations en ligne. Cela a apporté des informations uniques sur les attentes de ces patients en matière de soins de santé qui ont et informeront les futures innovations avec nos partenaires clés », a déclaré le PDG et fondateur Elias Pour, qui était également l’ancien CMO de Zalora.