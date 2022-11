La start-up Medtech See-Mode obtient le feu vert du Canada pour le logiciel d’analyse d’échographie du sein et de la thyroïde par IA

See-Mode Technologies, une start-up medtech basée à Melbourne, en Australie et à Singapour, a reçu l’approbation de Santé Canada pour son produit logiciel qui prend en charge les examens échographiques du sein et de la thyroïde.

Fondée en 2017, la société développe une IA pour mieux prédire le risque d’AVC et de maladies vasculaires en améliorant l’analyse des images échographiques. Son produit phare, l’Analyse Vasculaire Augmentée (AVA), analyse et produit automatiquement un rapport des échographies vasculaires.

Au cours des deux dernières années, See-Mode a également obtenu les approbations réglementaires pour son logiciel AVA en aux États-Unis, en Europe et en Australie. La société, qui a jusqu’à présent levé 10 millions de dollars de financement, est soutenue par d’importantes sociétés de capital-risque, notamment MassMutual Ventures, Blackbird Ventures, Cocoon Capital et SGInnovate.

La société a récemment étendu l’application de son logiciel d’IA pour analyser les échographies mammaires et thyroïdiennes.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Le logiciel d’IA médicale de See-Mode détecte les lésions dans les images échographiques et attribue une classification des caractéristiques à chacune, conformément aux systèmes de notation BI-RADS et TI-RADS de l’American College of Radiology. Il peut également générer instantanément des feuilles de travail, y compris des classifications et des diagrammes, et les envoyer au PACS pendant que les impressions préliminaires sont transmises aux systèmes de rapport de radiologie.

Dans les analyses de suivi, la solution peut automatiquement mettre en évidence les changements dans les caractéristiques des lésions, fournissant une comparaison rapide entre les anciennes et les nouvelles images.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Cette dernière autorisation confirme l’applicabilité du logiciel de See-Mode au-delà des études ou examens vasculaires qu’il prend actuellement en charge.

Selon le Dr Milad Mohammadzade, co-fondateur et directeur de See-Mode, le rapport des examens des seins et de la thyroïde est généralement chronophage, subjectif et sujet aux erreurs, en particulier dans le cas de lésions multiples.

Pour les études thyroïdiennes, See-Mode peut améliorer la précision des biopsies tout en réduisant potentiellement la conduite de tests inutiles. Pour les examens d’échographie mammaire, le logiciel peut aider à détecter des tumeurs malignes qui pourraient autrement ne pas être découvertes ou mal classées.

« See-Mode élimine les étapes manuelles fastidieuses dans l’interprétation et le rapport des images échographiques, améliore l’efficacité et offre une cohérence inégalée des rapports entre les différents membres de l’équipe de radiologie », a déclaré Martin Necas, échographiste spécialiste à l’hôpital de Waikato et consultant clinique pour See- Mode.

APERÇU DU MARCHÉ

Il y a eu au moins deux autres approbations de la Food and Drug Administration des États-Unis pour des solutions de dépistage du cancer du sein basées sur l’IA au cours des deux dernières années : Logiciel d’imagerie Volpara de la société néo-zélandaise Volpara Health et du logiciel WRDensity de la startup américaine Whiterabbit.

Medo, basée au Canada et à Singapour, a également récemment obtenu un 510 (k) pour son outil d’assistance au diagnostic par ultrasons, Medo Thyroid, qui aide à identifier et à évaluer les nodules thyroïdiens adultes.

Pendant ce temps, une société de dispositifs médicaux cotée à Shenzhen Mindray a dévoilé l’année dernière son système d’imagerie diagnostique par ultrasons appelé Resona I9, qui peut également analyser automatiquement les lésions courantes dans les scintigraphies mammaires et thyroïdiennes.