La start-up insurtech vietnamienne Ideal Life dévoile une application mobile

Ideal Life, une société de technologie d’assurance au Vietnam, a récemment lancé son application mobile insurtech.

Appelée IZIon24, l’application permet aux utilisateurs de parcourir et de choisir parmi une liste de produits d’assurance, d’acheter et de gérer leurs polices et de demander une indemnisation.

Avec une interface intuitive, il permet également aux utilisateurs de comparer les forfaits d’assurance et de comprendre facilement l’objectif et les avantages de chaque produit.

Disponible sur les appareils Android et iOS, IZIon24 proposera bientôt des produits d’assurance adaptés aux besoins des clients. Il est également prévu d’élargir son portefeuille de produits.

APERÇU DU MARCHÉ

IZIon24 est présentée comme la première application d’assurance de poche au Vietnam. Cependant, il existe déjà un écosystème d’insurtech en pleine croissance dans le pays.

L’acteur local de l’insurtech INSO dispose également d’une application mobile pour souscrire une assurance. Le géant des télécommunications Viettel s’est associé à la société mondiale d’insurtech bolttech pour proposer des produits d’assurance via l’application grand public Viettel. La plate-forme insurtech basée sur l’IA SaveMoney s’est également associée à une autre société de télécommunications, Vinaphone, pour atteindre des millions de Vietnamiens non assurés.

Pendant ce temps, la société insurtech basée à Singapour igloo propose une assurance Home Content au Vietnam via son partenariat avec la plateforme de commerce électronique Shopee.

Il est prévu que l’industrie de l’assurance générale au Vietnam se développera pour atteindre 3,5 milliards de dollars en 2026 de 2,6 milliards de dollars l’an dernier, avec une croissance à un TCAC de 8,5 %, selon GlobalData.

ENREGISTREMENT

“IZIon24 a été créé avec l’intention de servir de pont pour rapprocher les produits d’assurance appropriés des clients et tirer parti des solutions technologiques avancées pour répondre à leurs besoins. En ce sens, nous voulons également changer la perception des Vietnamiens. [people] sur l’assurance en offrant une expérience simple à valeur ajoutée via IZIon24 », a déclaré le PDG d’Ideal Life, Nguyen Thanh Duy.