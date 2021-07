La start-up indienne de paiements numériques Paytm dépose un dossier pour une introduction en bourse de 2,2 milliards de dollars

Les codes QR Paytm, PhonePe, Google Pay (Gpay) et Bhim UPI (Standee) sont conservés à l’extérieur pour les paiements sans numéraire dans un magasin médical à Gurugram, à la périphérie de New Delhi, en Inde, le 16 mai 2020.

La start-up indienne de paiements numériques Paytm prévoit de lever jusqu’à 166 milliards de roupies (2,22 milliards de dollars) dans le cadre d’une offre publique initiale, selon les projets de documents soumis vendredi au régulateur du marché du pays.

Paytm émettra de nouvelles actions d’une valeur de 83 milliards de roupies et une offre de vente d’une valeur de 83 milliards de roupies supplémentaires par les actionnaires existants, dont le japonais SoftBank, le chinois Ant Group et Berkshire Hathaway.

Il est également en pourparlers pour potentiellement entreprendre un placement pré-IPO de 20 milliards de roupies, ce qui réduirait la taille des nouvelles actions émises.

La société basée à Noida a déclaré qu’elle utiliserait le produit de l’introduction en bourse pour développer et renforcer son écosystème de paiements, ainsi qu’investir dans de nouvelles initiatives commerciales, acquisitions et partenariats.

Paytm a débuté en 2009 en tant que plate-forme permettant aux Indiens de payer leurs factures et de recharger leurs forfaits mobiles. Plus d’une décennie plus tard, la start-up est devenue un nom omniprésent dans l’espace des paiements numériques en Inde alors que des millions de personnes utilisent le service pour payer des choses telles que les factures de services publics, l’épicerie, la recharge des connexions mobiles et l’achat de billets de cinéma. Paytm est aussi un banque numérique entièrement sous licence et a lancé des services d’assurance, de gestion de patrimoine ainsi que des services cloud et commerciaux.

Mais, il fait face à une concurrence féroce pour les parts de marché de la part de rivaux aux poches profondes tels que Google Pay, PhonePe de Walmart et le service de messagerie WhatsApp de Facebook, qui permet aux utilisateurs d’envoyer de l’argent via l’application. Paytm a déclaré qu’il comptait environ 333 millions d’utilisateurs au 31 mars.

Pour l’année qui s’est terminée le 31 mars, One97 Communications, propriétaire de Paytm, a enregistré une perte de 16,96 milliards de roupies, une légère amélioration par rapport à la perte de 28,42 milliards de roupies de l’année précédente. Les revenus ont chuté de près de 15% à 28,02 milliards de roupies, selon le prospectus.

Paytm n’est pas la seule start-up technologique indienne sur le point d’entrer sur les marchés publics. L’entreprise de livraison de nourriture Zomato a déposé une demande d’introduction en bourse plus tôt cette année, tandis que Les rapports disent que la société de covoiturage Ola et le géant du commerce électronique Flipkart explorent les options de référencement.

Un investisseur en capital-risque avait précédemment déclaré que 2021 « marquerait le début d’une nouvelle ère pour l’écosystème des start-up indiennes », avec un certain nombre d’introductions en bourse importantes à venir.