La start-up indienne de commerce électronique Udaan lève 280 millions de dollars auprès de Tencent, d’autres

BENGALURU: La start-up indienne de commerce électronique interentreprises Udaan a levé 280 millions de dollars, a-t-il déclaré mercredi, alors qu’elle cherchait à servir plus d’entreprises maman-et-pop qui achètent des produits en ligne à la suite de la COVID-19[feminine pandémie.

Udaan a déclaré que les investisseurs existants, notamment le géant chinois de la technologie Tencent, Lightspeed Venture Partners, DST Global, GGV Capital et Altimeter Capital, ont participé à la collecte de fonds, ainsi que de nouveaux investisseurs – Octahedron Capital et Moonstone Capital.

La société basée à Bengaluru, fondée en 2016, est désormais évaluée à plus de 3 milliards de dollars, a déclaré une personne proche du dossier.

Un représentant d’Udaan a refusé de commenter son évaluation.

«Le COVID-19 a accéléré l’évolution déjà rapide menée par le numérique d’un secteur indien du commerce et de la vente au détail très fragmenté et non organisé», a déclaré Amod Malviya, co-fondateur d’Udaan.

Udaan, qui propose de tout, des biens de consommation aux fruits et légumes, a maintenant levé 1,15 milliard de dollars à ce jour, a déclaré la société.