La start-up EV Fisker n’acceptera ni n’investira dans Bitcoin, déclare le PDG

La start-up de véhicules électriques Fisker n’envisage pas d’investir dans le bitcoin ni d’accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement, selon le PDG et fondateur Henrik Fisker.

Fisker a déclaré que le bitcoin n’est pas « une solution durable », faisant écho aux préoccupations environnementales soulevées la semaine dernière par le PDG de Tesla, Elon Musk, en raison des préoccupations concernant l’utilisation de combustibles fossiles pour l’extraction de bitcoins.

« Je ne pense tout simplement pas que ce soit une solution durable », a déclaré Fisker lundi lors de la « Closing Bell » de CNBC. « Ce n’est pas respectueux de l’environnement et nous ne ferions pas cela. »

Bitcoin utilise plus d’énergie que des pays entiers tels que la Suède et la Malaisie, selon le Indice de consommation d’électricité de Cambridge Bitcoin. Fisker a déclaré qu’une telle utilisation ne correspond pas à la mission de l’entreprise de créer les «véhicules les plus durables au monde».

Fisker n’a pas exclu que la société accepte jamais la crypto-monnaie, mais il a déclaré que ce n’était pas une priorité pour la société pour le moment.

« Je ne pense pas que quiconque puisse prévoir quelle sera la monnaie dans cinq ans », a déclaré Fisker. Plus tard, ajoutant: « À ce stade, je ne suis pas vraiment dérangé par la devise. »