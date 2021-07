La start-up EV en difficulté Faraday Future obtient le deuxième acte avec les débuts du Nasdaq SPAC

Les participants regardent le prototype de véhicule multisegment électrique FF 91 de Faraday Future après son dévoilement au CES 2017 le 3 janvier 2017 à Las Vegas. Getty Images

Faraday Future devait être la « prochaine Tesla ». Il allait devenir un leader des véhicules électriques avec son crossover révolutionnaire FF 91 qui inaugurerait une « toute nouvelle espèce » d’automobile. Telles étaient quelques-unes des affirmations entourant la start-up californienne EV lors d’un dévoilement élaboré du FF 91 au Consumer Electronics Show en janvier 2017. Si tout s’était déroulé comme prévu, le véhicule aurait été sur le marché depuis plusieurs années, devant un afflux de véhicules électriques de start-up émergentes et de constructeurs automobiles traditionnels. Au lieu de cela, c’est tout le contraire qui s’est produit. Les dirigeants qui ont fait ces proclamations ont quitté Faraday Future ; il a abandonné un plan pour une usine de 1 milliard de dollars au Nevada ; et il n’a pas encore construit un véhicule. Son fondateur et PDG, le milliardaire chinois Jia « YT » Yueting, a également déposé son bilan en 2019. Mais Faraday Future a maintenant une nouvelle vie – et un nouveau capital – grâce à un accord SPAC avec Property Solutions Acquisition Corp. qui fournit au constructeur automobile en difficulté 1 milliard de dollars. Les actions de la société ont bondi de plus de 15 % après le début de ses débuts jeudi sur le Nasdaq sous le symbole « FFIE ». C’est un nouveau départ pour Faraday Future, mais aussi un compte à rebours pour prouver sa valeur aux investisseurs, y compris le démarrage de la production et des ventes du FF 91 d’ici un an. « Nous avons réussi à convaincre le marché des capitaux qu’il s’agit désormais d’une entreprise différente, une entreprise qui peut présenter un plan d’affaires sérieux », a déclaré le PDG de Faraday Future, Carsten Breitfeld, dans une interview. « Mais maintenant, nous devons livrer, et c’est absolument essentiel. » La réalisation des plans est quelque chose que les nouvelles start-ups publiques de véhicules électriques n’ont pas été en mesure de faire. À partir de Nikola l’année dernière, les accords SPAC pour l’industrie automobile ont explosé, mais la réalité s’est installée pour de nombreuses entreprises. Les affirmations audacieuses des dirigeants ont conduit à des enquêtes fédérales sur des start-ups de véhicules électriques telles que Nikola, Canoo et Lordstown Motors, qui ont averti le mois dernier les investisseurs de risques potentiels de faillite. D’autres start-ups de véhicules électriques telles que Rivian et Lucid, qui devraient bientôt devenir publiques via une fusion SPAC, ont retardé la production et la livraison de leurs premiers véhicules. « Construire un véhicule n’est pas si facile à faire », a déclaré Stephanie Brinley, analyste automobile principale chez IHS Markit. « C’est un processus très complexe et très capitalistique. Même les constructeurs automobiles expérimentés se heurtent de temps à autre à des situations où les programmes sont retardés. »

‘Sous promesse et plus livrer’

Breitfeld, un ancien cadre de BMW, affirme que le plan qu’il a vendu aux investisseurs est réalisable. Il comprend le début de la production de FF 91 en édition limitée pour 180 000 $ au cours des 12 prochains mois, suivi de modèles moins chers et d’autres véhicules électriques dans les mois et les années à venir. « Il y a un plan simple et unique pour les 12 prochains mois et c’est de faire parvenir la voiture aux clients », a-t-il déclaré. « C’est ce que j’ai promis et ce que je vais livrer. » Breitfeld a déclaré qu’il prévoyait de « sous promesse et de livrer plus » aux investisseurs. La montée en puissance de la production de l’entreprise est plus rapide que celle de Lucid, une autre start-up de véhicules électriques de luxe, qui devrait commencer les livraisons de son premier véhicule, une berline à 169 000 $ appelée Air « Dream Edition », plus tard cette année.

La voiture électrique FF91 de Faraday Future exposée au Consumer Electronic Show (CES) 2017 à Las Vegas, Nevada, le 7 janvier 2017. Frédéric J. Brown | AFP | Getty Images

Faraday Future devrait construire 2 400 véhicules l’année prochaine, suivi de 38 600 unités en 2023 et de plus de 300 000 véhicules en 2025. Cela se compare à Lucid à ​​20 000 l’année prochaine et 135 000 véhicules d’ici 2025. Faraday possède une usine presque achevée en Californie, capable de produire jusqu’à 30 000 véhicules par an. Il a également des plans pour des partenariats de fabrication en Corée du Sud et en Chine. Breitfeld a déclaré que la société avait plus de 14 000 réservations pour le FF 91, mais que beaucoup d’entre elles n’incluent pas les acomptes. Cela représente une baisse par rapport aux 64 000 réservations signalées après les débuts de la voiture en 2017, qui étaient gratuites ou via un dépôt de 5 000 $ pour une « réservation prioritaire ».

Regarder vers l’avenir

Outre un afflux de liquidités, l’accord SPAC de Faraday Future permet d’effacer jusqu’à 150 millions de dollars de dettes envers ses fournisseurs, qui prendront une participation dans la société issue de la fusion, a déclaré Breitfield. La société a refusé de divulguer le pourcentage de Faraday Future que les fournisseurs détiendraient et le montant de la dette qui serait effacé. L’échange de dette contre des capitaux propres est l’une des nombreuses choses que Breitfeld a déclaré que la société devait accomplir avant de pouvoir entrer en bourse et lancer le véhicule. D’autres comprenaient le changement de la perception de l’entreprise auprès des médias et des investisseurs, ainsi qu’une meilleure exécution de ses plans et la mise en place de controverses avec la Chine et son fondateur, Jia, derrière elle. « Tout est derrière nous », a déclaré Breitfeld dans une précédente interview en février. « C’est le passé et c’est une entreprise différente maintenant. »

Le nouveau studio FF Futurist Experience de Faraday Future, situé au 5 East 59th Street à New York. Faraday futur