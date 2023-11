La start-up espère résoudre le problème des mictions publiques à Paris

Une nouvelle application qui récompense les entreprises qui rendent leurs toilettes accessibles au public et aide les utilisateurs à les retrouver est en cours de déploiement en banlieue parisienne. Si tout se passe comme prévu, l’application ICI Toilettes pourrait faire son entrée dans la capitale, juste à temps pour les JO.

La miction publique figure en bonne place sur la liste des critiques de la capitale française, au même titre que les rats, le bruit et les gens qui ne s’occupent pas des affaires de leurs chiens. Désigné en France sous le nom de le pipi sauvageou « pipi sauvage », la propension à miction publique – qui est techniquement illégal et principalement masculin – s’explique par de nombreux facteurs, même si le manque de toilettes publiques disponibles est fondamental.

Au fil des années, les dirigeants parisiens ont proposé un certain nombre de solutions innovantes mais, jusqu’à présent, en vain. En 2018 par exemple, certains arrondissements (quartiers) ont introduit du rouge vif, respectueux de l’environnement uritrotoirs, installations publiques dont le nom était un mot-valise des mots français « urinoir » et « trottoir ». On leur a reproché d’être trop visibles et utiles uniquement aux hommes, puis vandalisé par des manifestants.

Le dernier projet visant à lutter contre ce problème persistant vient d’une start-up de la ville de Nantes, dans l’ouest du pays, appelée Urban Services.

ICI Toilettes (« Toilettes ICI ») a deux fonctions principales. Premièrement, il s’agit d’une application de géolocalisation qui aide les utilisateurs à localiser les toilettes publiques et leur permet de mettre à jour l’état de l’installation si elle est en mauvais état. Cela aide le public à trouver en temps réel la salle de bains fonctionnelle la plus proche et tient les autorités locales informées de l’état des infrastructures sanitaires de la ville.

“C’est comme Waze, mais pour les toilettes”, explique Thomas Herquin, fondateur et PDG d’Urban Services, en faisant référence à l’application de trafic participative.

La deuxième fonction de l’application est de créer un réseau d’entreprises locales qui étendent leurs installations au public, toutes visibles sur l’application. Cela étend la capacité d’assainissement de la ville en faisant de certains bars et restaurants des toilettes publiques de facto. Ces « partenaires » reçoivent chaque mois 100 € de la part des autorités locales pour leur participation – selon ICI Toilettes, cela représente un douzième du coût de création et d’entretien de toilettes publiques.

Lancée pour la première fois en 2021 à Nantes, l’application a désormais atteint la banlieue populeuse de Montreuil, à l’est de la capitale. Le service devrait être déployé à Grenoble et les Services Urbains sont actuellement en pourparlers avec Saint-Denis, la commune située au nord de Paris.

Le grand prix, Paris, est également en vue, alors que la France fait un gros effort d’investissement avant les Jeux Olympiques de 2024. Fin septembre, la start-up a obtenu un subvention conditionnelle par le ministère du tourisme. Urban Services pourrait gagner entre 100 000 et 200 000 euros s’il parvient à mettre en place un réseau de 100 enseignes partenaires à Paris d’ici le 15 juin 2024. Un chiffre qui, selon Herquin, permettra d’augmenter de 25 % la capacité des toilettes publiques de la capitale.

L’idée de l’application est venue à Herquin alors qu’il cherchait des idées pour participer à un concours de start-up à Nantes qu’il a finalement remporté. Pour une étude de marché, il a interrogé les gens sur ce qu’ils pensaient être les plus gros problèmes auxquels ils étaient confrontés lors des déplacements domicile-travail. Le premier était leur capacité à recharger les téléphones, le deuxième, beaucoup plus difficile à résoudre, était l’accès aux sanitaires.

Herquin soutient que les restaurants et bars qui partagent leurs toilettes doivent être considérés comme « complémentaires » à ce qui existe déjà dans la ville. Cependant, ajoute-t-il, son application présente ses propres avantages.

“Selon nos recherches, 85 % des femmes n’utilisent pas les toilettes publiques pour plusieurs raisons (comme l’hygiène et le confort), nous leur proposons donc une autre option”, explique Herquin.

La miction publique, souligne Herquin, est un problème grave qui entraîne de graves conséquences financières. « Rien qu’à Paris, 56 000 m2 de murs et de portes sont détruits chaque mois par l’urine. Cela peut coûter très cher », dit-il.

Quant à savoir si son entreprise a le potentiel de contribuer à résoudre le problème, il en est moins sûr. « Les principales personnes qui ont besoin de nos services sont les femmes. Les hommes semblent avoir déjà trouvé une solution, même si elle n’est pas très propre », estime Herquin.

“Mais nous espérons qu’avec le temps, nous pourrons contribuer à changer la culture.”

De plus, ICI Toilettes donne aux gens la confiance nécessaire pour aller demander aux entreprises d’utiliser leurs salles de bains, une fonctionnalité qui profitera particulièrement aux touristes qui ne connaissent pas la langue française ni leurs coutumes liées aux toilettes.

A Montreuil, trouver la vignette ICI Toilettes est de plus en plus simple. Le service a désormais été adopté par 10 entreprises.

Pour le café Putsch du centre de Montreuil, l’adhésion à ICI Toilettes ne semble pas avoir beaucoup changé si ce n’est 100 € supplémentaires en caisse chaque mois. « Je sais que certains restaurants peuvent être stricts, mais nous avons toujours été ouverts », explique Laurine Ragot, serveuse du café. “Mais nous avons constaté une augmentation depuis l’application, en particulier les femmes et les personnes avec des enfants qui ont désespérément envie de faire pipi.”

Putsch, un café de Montreuil abonné à ICI Toilettes, le 9 novembre 2023. © Grégor Thompson, FRANCE 24

ICI Toilettes est un changement bienvenu dans une ville où les autorités ont longtemps été critiquées pour le manque d’infrastructures d’assainissement public. L’association de femmes Maison des femmes de Montreuil a récemment qualifié la situation de « scandale d’hygiène » dans le quotidien français Le Parisien.

Depuis l’adhésion aux Services Urbains en juin, « Montreuil est passé de sept sanitaires publics à 17 », précise l’adjoint au maire de Montreuil, Luc Di Gallo.

Pour l’instant, les commerces adhérents à ICI Toilettes sont concentrés dans le centre-ville. Il est prévu d’augmenter ce nombre et de répartir plus équitablement les établissements participants dans toute la ville.

Mais ICI Toilettes n’est pas une solution miracle, déclare Di Gallo. Les gens ne peuvent pas accéder à l’application sans smartphone, et ce ne serait pas une option viable pour les entreprises situées à proximité de zones très fréquentées comme les marchés, qui sont peu susceptibles de s’inscrire car elles pourraient être inondées par le public.

« Dans des cas comme celui-ci, il est probablement préférable de construire des toilettes publiques qui peuvent [serve] beaucoup plus de personnes.

Dans le cadre d’une stratégie plus large, la réponse du public a été « extrêmement positive », affirme Di Gallo, ajoutant qu’elle rend la ville plus inclusive en répondant aux besoins des « femmes, des personnes âgées et des personnes handicapées », qui ont décrit le difficultés qu’ils rencontrent lorsqu’ils sortent en public sans accès aux installations.

“Bien sûr, nous espérons également que ceux qui dégradent nos espaces publics seront désormais plus enclins à utiliser les toilettes”, déclare Di Gallo.