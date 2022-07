La start-up d’infrastructure de technologie de santé numérique Healthie gagne 16 millions de dollars

Healthie, qui propose une infrastructure technologique pour les entreprises de soins virtuels et de santé numérique, a levé 16 millions de dollars lors d’un tour de table de série A dirigé par Velvet Sea Ventures.

Parmi les autres participants à l’augmentation figurent Greymatter Capital, Watershed, Builders VC, un syndicat de clients et plus de 60 investisseurs providentiels.

La startup avait précédemment levé 1,9 million de dollars en financement de pré-amorçage et d’amorçage.

CE QU’IL FAIT

Healthie fournit des outils d’exploitation à d’autres entreprises qui mettent en œuvre et font évoluer les soins virtuels. Certaines de leurs offres comprennent un portail de gestion des clients, une admission électronique, un logiciel de planification, de télésanté, de facturation et de paiement, un DSE et une application mobile.

“Ce financement nous permet de renforcer la plate-forme sur laquelle des milliers d’entreprises de santé numériques construisent leurs expériences client. Nous donnons à nos clients les moyens de changer la façon dont les consommateurs reçoivent des soins de santé et la façon dont les prestataires fournissent des soins à des millions de patients, dans le but de changer les patients des résultats à grande échelle », a déclaré la PDG et cofondatrice et PDG Erica Jain dans un communiqué.

APERÇU DU MARCHÉ

Selon une analyse d’Epic Research et de la Kaiser Family Foundation publiée plus tôt cette année.

FAIR Santé a constaté que la télésanté représentait 4,9% de toutes les lignes de réclamation médicale à l’échelle nationale en avril après deux mois de baisse.

Une autre entreprise dans le domaine des services de télésanté est Wheel, qui a annoncé un 150 millions de dollars de levée de série C en janvier. Le fournisseur de technologie de soins virtuels et de dotation en personnel a également levé 50 millions de dollars en 2021.

Pendant ce temps, Truepill, qui propose des outils tels que la télésanté, une pharmacie virtuelle, l’expédition et l’exécution des ordonnances, a marqué 142 millions de dollars en financement de série D en octobre 2021. L’entreprise a également fourni des outils d’atténuation du COVID-19 aux employeurs.

La société de télésanté interentreprises SteadyMD l’a récemment annoncé avait acquis BlocHealth, une plate-forme de licence et d’accréditation des cliniciens. La startup a levé 25 millions de dollars en financement de série B l’année dernière.