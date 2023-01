La start-up d’imagerie médicale AI Qritive lève 7,5 millions de dollars dans le dernier financement

La startup Medical AI Qritive a mis en commun 7,5 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement dirigé par MassMutual Ventures et soutenu par SEEDS Capital, la branche d’investissement d’Enterprise Singapore, et Exfinity Venture Partners.

CE QU’IL FAIT

Fondée en 2017, la société basée à Singapour propose des solutions d’assistance au diagnostic qui fournissent des interprétations pathologiques rapides et précises “en quelques secondes”. Sa plate-forme de pathologie numérique appelée Pantheon combine des outils pour la gestion des cas, les rapports, la visualisation et l’analyse des diapositives, la télépathologie, les rapports synoptiques et l’intégration LIS. La technologie a été approuvée pour une utilisation et une commercialisation à Singapour et en Europe.

La technologie d’IA de Qritive, qui a été développée et validée en collaboration avec le Singapore General Hospital, aide à accélérer le diagnostic de nombreux types de cancer, notamment le côlon, la prostate et les ganglions lymphatiques. Ses solutions indépendantes des fournisseurs permettent également une intégration facile avec des produits tiers.

À QUOI ÇA SERT

Selon un communiqué de presse, les nouveaux fonds de la société seront utilisés pour stimuler son expansion mondiale, obtenir davantage d’approbations réglementaires et élargir ses offres de solutions de pathologie. Qritive possède également des bureaux aux États-Unis et en Inde.

APERÇU DU MARCHÉ

L’augmentation des investissements dans les technologies de diagnostic de l’IA au cours des dernières années, associée au vieillissement de la population mondiale, conduira la croissance de ce marché à 8 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie, selon une projection de Grand View Research.

Le marché a vu des acteurs d’Asie-Pacifique comme Qure.ai d’Inde et Lunit de Corée du Sud se développer au cours des deux dernières années. L’année dernière, Qure.ai a soulevé 40 millions de dollars pour renforcer sa présence aux États-Unis et en Europe, et 3,2 millions de livres supplémentaires pour démontrer la capacité de sa technologie d’intelligence artificielle.

Pendant ce temps, après ses débuts publics au début de l’année dernière, Lunit a empoché plusieurs contrats et partenariats dans le monde au cours des derniers mois, notamment avec le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie et SEHA, le plus grand réseau de soins de santé des Émirats arabes unis.

D’autres acteurs émergents de l’imagerie IA dans la région ont également récemment attiré des investissements et occuperont bientôt la scène mondiale, notamment la startup indienne In-Med Prognostics, qui se concentre sur l’imagerie cérébrale, et AIRS Medical de Corée du Sud.

ENREGISTREMENT

« Malgré l’augmentation de la prévalence du cancer et la pression qu’elle exerce sur les systèmes de santé, l’utilisation de l’IA pour améliorer le diagnostic du cancer en est encore à un stade relativement précoce d’adoption par les cliniciens », a noté Tan Kaixin, directeur général de SEEDS Capital.

« La prévalence du cancer augmente à l’échelle mondiale, et d’ici 2030, l’Asie représentera près de la moitié de tous les cas de cancer dans le monde. La vitesse et la précision sont de la plus haute importance, en particulier dans le contexte d’une grave pénurie de pathologistes », a déclaré Chinnu Senthilkumar, associé directeur chez Exfinity Venture Partners, a commenté.

“Avec un réseau international de pathologistes, Qritive est particulièrement bien placé pour accélérer l’adoption de la pathologie numérique à travers le monde”, a déclaré Ryan Collins, directeur général de MassMutual Ventures.