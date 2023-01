La start-up des médias Semafor prévoit de racheter l’investissement de Sam Bankman-Fried

Semafor est l’une des nombreuses entreprises de médias qui ont reçu de l’argent de M. Bankman-Fried ou de ses affiliés. M. Bankman-Fried est un fondateur et ancien directeur général de l’échange de crypto-monnaie FTX, qui a déclaré faillite en novembre après qu’une ruée sur les dépôts des clients a révélé un trou de 8 milliards de dollars dans ses comptes. En décembre, les procureurs fédéraux l’ont accusé de fraude et d’autres accusations. Il a plaidé non coupable. Un porte-parole de M. Bankman-Fried a refusé de commenter mardi.

Certaines des autres sociétés de médias, dont Vox Media et ProPublica, ont déclaré qu’elles rendraient leurs contributions peu de temps après l’arrestation de M. Bankman-Fried. Semafor avait dit qu’il attendrait les conseils des autorités judiciaires pour déterminer ses prochaines étapes. Cette position a suscité des critiques à l’égard de la société, qui a été cofondée par Justin Smith et Ben Smith, qui était auparavant le chroniqueur médiatique du New York Times.